Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kraliçe’nin, bir ara gözyaşlarını eliyle sildiği dikkat çekti. Veliaht Prens Charles da kiliseye götürülen tabutun arkasında ilerlerken ağladı. Tabut, Prens Philip’in kendi tasarladığı Land Rover’da taşındı. Küskün kardeşler Prens William ve Prens Harry de Sussex Dükü’nün, eşi Meghan Markle ile birlikte ülkeyi terk edip ABD’ye yerleşmelerinden sonra ilk kez birbirlerini gördü. Bunlar cenaze arkasında yan yana yürümedi. Koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle cenaze törenine Kraliçe Elizabeth, 4 çocuğu ve 8 torunu da dahil olmak üzere yalnızca 30 kişi katıldı. Prens Philip, törenin ardından şapelin altındaki 200 yıllık mezarda toprağa verilecek. Yunan adası Korfu'da 10 Haziran 1921 yılında dünyaya gelen Prens Philip, Elizabeth ile kraliçe olmadan 5 yıl önce 1947'de evlendi ve "en uzun süreli kraliyet eşi" oldu.