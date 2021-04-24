Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi'deki eylemleri organize eden Boğaziçi Dayanışma; sözde Ermeni soykırımına destek verdi ve ülkemizi hedef aldı.

Boğaziçi Dayanışma yaptığı açıkalamada, "Şunu unuttunuz ki Ermenilerin imha edilmesi bütün Türkiye'nin yıkımı demektir.' 1915 Ermeni Soykırımı'nın 106'ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz" iddiasında bulundu.

TEPKİ YAĞDI

Sabah'ın haberine göre siyasiler ve gazeteciler Boğaziçi Dayanışma'nın ülkemizi soykırım yapmakla suçlayan paylaşımına tepki gösterdi:

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil: "Vatan evlatları umarız Melih Bulu'ya gösterilen tepkinin onda birini gösterir şu rezalete #ErmeniSoykırımıYalanı"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması sonrası ortalığı karıştıranların, gerçek yüzü... CHP ve İyi Parti'nin desteklediği ve kışkırttığı Boğaziçi Dayanışması'nın, rezil paylaşımı"

AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas: "Geçtiğimiz aylardaki Boğaziçi Üniversitesi meselesinde olayları büyütebilmek için her yola başvuran oluşumun gerçek yüzü işte bu. HDP ile birebir aynı çizgi."

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin: "Hani meselesi sadece rektördü bu arkadaşların? Hadi yanıldınız, en azından yanıldığınızı belirten birkaç cümle söyleyecek misiniz?"

Gazeteci Nur Özkan Erbay: "Siz kimsiniz? Taşnak Partisi Boğaziçi Şubesi mi?"