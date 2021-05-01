Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 10.27'de 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi. JMA 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem
01.05.2021 - 07:26 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 07:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında, 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,japonya deprem,
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