Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, düzensiz göç konusunda açıklama yaptı.

'AB GÖÇLE NASIL BAŞA ÇIKACAĞINI BİLMİYOR'

Reuters'a konuşan Miçotakis, kontrolsüz göçü önlemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek Avrupa Birliği'nin kitlesel bir akınla nasıl başa çıkacağına dair tutarlı bir politikasının olmadığını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ağustos sonlarında yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Miçotakis, "Erdoğan ile potansiyel mültecileri ve göçmenleri, ülkelerine mümkün olduğunca yakın tutmanın önemli olduğu konusunda anlaştık" dedi.

Yunanistan Başbakanı, Avrupa Birliği'nin sorunun çözümüne yardımcı olması için Türkiye'yi desteklemesinin "mantıklı" olduğunu söyledi.

Çanakkale açıklarındaki teknede bulunan 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı Çanakkale açıklarındaki teknede yakalanan 58 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Marmaris’te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, yelkenli ve balıkçı teknesinde 251 düzensiz göçmen yakalandı.