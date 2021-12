Türkiye Gazetesi

Endonezya’nın Doğu Java bölgesindeki Semeru Yanardağı’nda cumartesi günü büyük bir patlama yaşandı. Bugün ise sıcak kül bulutları püskürttü. Endonezya Afet Azaltma Ajansı, yanardağın cumartesi gününden bu yana 22 kişinin ölmesine sebep olduğunu açıkladı. Ajans, 27 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.



"PATLAMALAR SÜRECEK"

Semeru Yanardağı Gözlemevi Başkanı Liswanto "Semeru, Endonezya’daki en aktif volkanlardan biri. Böyle de devam edecek" dedi. Liswanto, adada yaşayanlara "Her an tetikte olun. Mümkün mertedebe yanardağın uzağında durun" çağrısında bulundu. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Müdürü Wuryanto ise zorlu hava şartlarının ekiplerin çalışmasına engel olduğunu belirti.



KAYIPLARIN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILIYOR

Öte yandan, bölgede yaklaşık 2 bin kişi için mutfak ve sağlık tesisi kuruldu. İnsanlar, nerede olduklarına dair herhangi bir bilgi alabilmek için kayıp kişilerin fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor.



Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15’e yükseldi, 27 kişi kayıp Endonezya'daki yanardağ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiği, 27 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.



