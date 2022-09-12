Türkiye Gazetesi

Belçika'nın Hollanda sınırı yakınındaki Hechtel kasabasında düzenlenen Uluslararası Sanicole Hava Gösterisi'ne katılan Türk Yıldızları, 10 yıl aradan sonra Belçika'da ilk kez gösteri yaptı.

Toplam 6 adet F-5 tipi uçaktan oluşan ve Kleine-Brogel Hava Üssü'nden kalkarak gösteri alanının üzerine gelen Türk Yıldızları'nın gösterisi yaklaşık 30 dakika sürdü.

Türk Yıldızları, en uzun süre havada kalan ekip oldu. Gösteri sırasında İngilizce, Fransızca, Flamanca ve Türkçe sunum yapıldı.

"Ülkemizi ve milletimizi temsil etmekten mutlu ve gururluyuz"

Türk Yıldızları'nın akrobasi uçuşu, organizasyona katılan binlerce izleyicinin büyük beğenisini topladı ve alkış aldı.

Çok sayıda ülkenin hava kuvvetleri ve gösteri ekiplerinin gösterilerinin ardından Türk Yıldızları pilotları, Türkler ve yabancı izleyicilerle bir araya geldi.

Türk Yıldızları Filo Komutanı ve Tim Lideri Yarbay Mehmet Kemal Koyunluoğlu, gösterinin çok güzel geçtiğini belirterek, "10 yıl aradan sonra Belçika'da ülkemizi ve milletimizi temsil etmekten mutlu ve gururluyuz" dedi.

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