Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracı olması ile Rusya ve Ukrayna 200'den fazla esiri takas etti. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasına ilişkin soruyu cevapladı.

TAKAS SAYESİNDE 2 ABD'Lİ ÖZGÜR KALDI

ABD'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takasını memnuniyetle karşıladığını belirten Jean-Pierre, takasla 2 ABD vatandaşının da özgürlüğüne kavuştuğuna işaret etti.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Jean-Pierre serbest kalan ABD'lilerin bir an önce evlerine dönmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Ayrıca, Suudi Arabistan ve Türkiye hükümetine, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasında arabuluculuk yaptıkları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD SİZİN GÜVENLİĞİNİZİ GARANTİ EDEMEZ"

ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'ya yönelik "seyahat etmeyin" uyarısına da dikkati çeken Jean-Pierre, "Ukrayna'ya savaşmak için gitmek doğru değil ve bu kişiler ciddi risklerle karşı karşıya kalıyor. ABD, sizin güvenliğinizi garanti edemez." mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 esirin mübadelesinin gerçekleştiğini açıklamıştı. Erdoğan, ABD'deki konuşmasında, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir takasının savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtmiş, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğinin de altını çizmişti.