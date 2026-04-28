ABD basınından Trump iddiası: İran'ın son teklifini beğenmedi
Dünyanın gözü Orta Doğu'dayken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili aldığı kararlar da yakından takip ediliyor. Son olarak ABD basını, Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye ilettiği teklifi Tahran’ın nükleer programına değinmediği gerekçesiyle beğenmediği öne sürüldü.
"TEKLİFİ PEK SEVMEDİ"
ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Trump’ın İran’ın teklifini Tahran’ın nükleer programına değinmediği gerekçesiyle beğenmediği öne sürüldü. Haberde, bir yetkilinin Trump hakkında "Teklifi pek sevmedi" dediği aktarıldı.
İRAN, ABD’YE YENİ BİR TEKLİF İLETMİŞTİ
İran, nükleer programı ile ilgili müzakerelerin gelecekteki bir tarihte yapılması şartıyla Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye yeni bir teklif iletmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yeni teklifi doğrulayarak, Trump'ın İran’ın teklifini üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüştüğünü söylemişti. Leavitt, "Başkan’ın bu sabah ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiğini teyit edebilirim. Toplantı hala devam ediyor olabilir, olmayabilir de. Teklif tartışılıyordu. Başkan’ın İran'a ilişkin kırmızı çizgileri çok net bir şekilde ortaya kondu" ifadelerini kullanmıştı. Leavitt, ABD'nin ablukasını sona erdirmesi karşılığında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma yönündeki İran önerisine ilişkin "Bunu değerlendirdiklerini söyleyemem. Bir tartışma olduğunu söyleyebilirim" diye konuşmuştu.