Fransa, Rusya’nın Batı yaptırımlarını delmek için kullandığı “gölge filo”ya ait olduğu gerekçesiyle bir petrol tankerine açık denizde müdahale etti. Fransız askerleri, İngiltere donanmasının desteğiyle İspanya ile Fas arasındaki hatta tankere çıktı, gemiyi kontrol altına aldı ve rotasını zorla değiştirdi.

MURMANSK’TAN ÇIKAN TANKER DURDURULDU

Fransız yetkililer, Rusya’nın kuzeyindeki Murmansk Limanı’ndan yola çıkan ve “Grinch” adıyla bilinen petrol tankerinin durdurulduğunu açıkladı. Tankerde yapılan incelemede, geminin taşıdığı bayrağın geçerliliğine dair ciddi şüpheler tespit edildi.

Yetkililer, tankerin yeni rotasına ilişkin bilgi paylaşmadı.

MACRON: YAPTIRIMLARI DELMEYE İZİN VERMEYECEĞİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, Grinch adlı tankerin uluslararası yaptırımlar kapsamında bulunduğunu ve sahte bayrak taşıdığına dair güçlü emareler olduğunu söyledi.

Macron, “Uluslararası hukuku savunmaya ve yaptırımların etkin şekilde uygulanmasını sağlamaya kararlıyız. Gölge filonun faaliyetleri, Ukrayna’ya karşı yürütülen savaşı finanse ediyor” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE DE DEVREDE

İngiltere Savunma Bakanı John Healy, İngiliz donanmasının operasyon sürecinde izleme ve takip desteği sağladığını açıkladı. Healy, HMS Dagger gemisinin Cebelitarık Boğazı’ndan geçiş sırasında tankeri takip ettiğini belirtti.

Healy, “Müttefiklerimizle birlikte, Putin’in Ukrayna’ya yönelik işgalini finanse eden kaynakları kesmek için gölge tanker faaliyetlerine karşı müdahalemizi artırıyoruz” dedi.

MOSKOVA SESSİZ

Rusya’nın Paris Büyükelçiliği, operasyona ve tankere el konulmasına ilişkin herhangi bir resmi bildirim almadıklarını açıkladı.

Batılı ülkeler, Moskova’nın “gölge filosu” olarak adlandırılan ve sahipliği, sigortası ya da bayrağı belirsiz eski tankerlerden oluşan yapıyı, petrol ihracatına yönelik yaptırımları aşmak için kullandığını savunuyor. İngiltere, bugüne kadar 544 Rus gölge filo tankerine yaptırım uygulandığını duyurdu.

