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Haberler > Dünya > Almanların gündemine oturdu: Fiyatları düşürün döner yiyemiyoruz!

Almanların gündemine oturdu: Fiyatları düşürün döner yiyemiyoruz!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Almanların gündemine oturdu: Fiyatları düşürün döner yiyemiyoruz!
Almanya, Döner Fiyatları, Enflasyon, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya’da döner fiyatlarının 8-9 avroya kadar yükselmesi, vatandaşların sert tepkisine sebep oldu. Konu sosyal medyada yayılınca Alman Başbakan Olaf Scholz ‘Dönere tavan fiyat getiremeyiz’ açıklaması yaptı. Almanya’daki dönerciler ise “Maliyetler kurtarmıyor, müşterilerimiz azaldı, gençler marketten sandviç yiyor” dedi.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ

Almanya’da döner fiyatlarının yükselişi gündemdeki yerini koruyor. Alman vatandaşlar özellikle sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlarına devam ediyorlar. ‘Enflasyon düşerken neden döner fiyatları artıyor?’ soruları sıkça görülüyor. Konunun bu denli büyümesi sonrası geçen hafta Alman Federal Hükûmeti resmî Instagram sayfasından bir açıklama yaptı. Enflasyonun düşmesi ile birlikte fiyatların normale döneceği ifade edildi. Ancak başta öğrenciler olmak üzere birçok kişi bu açıklamayı yeterli bulmadı. Önceki gün Almanya Başbakanı Olaf Scholz’e sosyal medya hesabından yaptığı soru-cevap yayınında “Döner ne zaman 3 avro olacak?” sorusu yöneltildi.

BİRAZ ZAMAN GEREKİYOR

Scholz döner fiyatlarında bir tavan belirlenmeyeceğini belirterek “Bu, çok dikkat çekici bir soru. Gençlerden döner fiyatına bir üst sınır getirilmesi yönünde talepler geliyor. Ancak serbest pazar ekonomisinde yaşıyoruz ve fiyatlar, arz talebe göre belirleniyor. Döneri yapanların da ödemesi gereken ücretler var ve bununla baş etmeye çalışıyorlar. Yani dönerin fiyatı için bir üst sınırlama getirilmeyecek. Ancak Almanya’da enflasyon son zamanlarda düşüyor ve daha da düşecek” açıklamasında bulundu. Başbakan konuşmaya devam ederken verdiği cevaptan memnun olmayan gençler “Eski Başbakan Merkel, döner fiyatlarını kontrol altında tutabiliyordu“ eleştirisinde bulundu.

FİYATLARI DÜŞÜREMEYİZ

Berlin’de döner ve kebap salonu işleten Murat Güney şunları söyledi: Döner, Almanların en ucuz ve doyurucu yemeği. 2021 yılında 3 avro, 2022 yılında 3,5 avro idi. 2023 yılı itibarıyla 5 avroya çıktı, bugün ise yer yer 8 avroya kadar satılıyor. Fiyatlar yükselince müşteri sayımız azaldı. Artık herkes döner yiyemiyor. Özellikle öğrenciler marketlerden ekmek arası sandviçlere yöneldi. Bizlere de “Fiyatı düşürün diye” tepki gösteriyorlar. Ancak yapacak bir şeyimiz yok. Et, salata, yoğurt, enerji ve kira ücretleri 2022 senesinden bu yana yüzde 80-90 arttı. Biz de fiyat artırmaya mecbur kaldık. Bir diğer dönerci Halit Çeri de “Eski işlerimiz yok, müşteriler azaldı. Eskiden günde 200-300 döner ekmek satarken şimdi 100 tane döneri bile zor satıyoruz. Türkiye’deki dönerciler bizden daha çok kazanıyor” dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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