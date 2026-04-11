Pakistan’da ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmeleri sürerken İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Lübnan resmi ajansına göre saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da ABD ile İran arasında ateşkes görüşmeleri devam ederken, bölgede tansiyonu yükselten bir gelişme de Lübnan cephesinde yaşandı. İsrail ordusunun, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye kenti ve çevresine şiddetli saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun Tul kentine düzenlediği saldırılarda biri sağlık çalışanı 3 kişinin öldüğü, yine biri sağlık çalışanı 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.

İsrail ordusu Şeba beldesinde bir eve hava saldırısı gerçekleştirirken, bu saldırıların başlangıcından bu yana Şeba beldesini hedef alan ilk saldırı olmuştu. Cibşit beldesinde İsrail ordusunun jeneratörlerin toplu halde bulunduğu bir noktayı hedef alması sonucu tesis tamamen yıkılmış ve yangın çıkmıştı. Hiyam beldesini gece saatlerinde bombalayan İsrail ordusu, insansız hava araçlarıyla Kefr Rumman beldesine saldırılar düzenlemişti.

Sur kentinde ise İsrail ordusuna ait tanklar Mansuri, Kalile ve Hınniyye beldelerini hedef almıştı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SALI GÜNÜ

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığı, ABD arabuluculuğunda İsrail ile ateşkes görüşmeleri ve müzakere takviminin ele alınacağı ilk toplantının salı günü Washington’da yapılacağını duyurmuştu. Diplomatik temaslar sürerken İsrail’in saldırılarını devam ettirmesi dikkat çekti.

İSRAİL KARA OPERASYONU BAŞLATTI

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan genelinde başlattığı hava saldırılarında başkent Beyrut’u da hedef alırken, havadan ve denizden düzenlenen yoğun bombardımanın ardından kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953’e yükseldiğini açıklarken, Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını bildirdi.

