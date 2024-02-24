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    • Haberler > Dünya > Avustralya orman yangınlarına teslim! Alevler kontrol altına alınamıyor

    Avustralya orman yangınlarına teslim! Alevler kontrol altına alınamıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Avustralya, Yangın, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Avustralya'nın güneydoğusundaki orman yangınları kontrol altına alınamıyor. 14 bin hektarın üzerinde alan kül oldu, çok sayıda bölgede tahliye alarmı verildi.

    Avustralya'nın güneydoğusundaki Victoria eyaletinde kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 1000 itfaiyeci görevlendirildi.

    Victoria Eyalet Başkanı Jacinta Allan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarda 14 bin hektarın üzerinde alanın kül olduğunu ve çeşitli bölgelerde tahliye uyarısı verildiğini kaydetti.

    ALEVLER KUZEYDOĞUYA İLERLİYOR

    ABC TV'ye konuşan Avustralya Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt ise eyaletin batısındaki Beaufort kasabasında 5 ila 10 evin yandığını ve zarar gören mülk sayısının artabileceğini bildirdi.

    Yetkililer, rüzgarın yangını kuzeydoğuya ittiğini ve Beaufort kasabasının çevresindeki yerleşim birimlerinin yangın tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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