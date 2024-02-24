Avustralya orman yangınlarına teslim! Alevler kontrol altına alınamıyor

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Şubat 2024 00:11 - Güncelleme: 24 Şubat 2024 00:14 - Güncelleme:

Avustralya, Yangın, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Avustralya'nın güneydoğusundaki orman yangınları kontrol altına alınamıyor. 14 bin hektarın üzerinde alan kül oldu, çok sayıda bölgede tahliye alarmı verildi.