Baltık Denizi’nde yaşanan ani gelişme Danimarka’yı alarma geçirdi. Bornholm Adası’nda elektrikler bir anda kesilirken, İsveç ile ada arasındaki enerji hattında yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi karanlıkta kaldı. Kesinti sonrası kritik altyapılar için olağanüstü önlemler devreye alınırken, gözler denizaltı kablosuna çevrildi.

Danimarka’ya bağlı Bornholm Adası’nda elektrikler aniden kesildi. Baltık Denizi’nde İsveç ile ada arasında uzanan denizaltı kablosunda yaşanan arıza, yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı adayı elektriksiz bıraktı. Kesinti yerel saatle 10.16’da başladı.

DENİZALTI KABLOSU DEVRE DIŞI KALDI

Danimarka Yayın Kurumu DR’nin aktardığı bilgilere göre, elektrik kesintisinin kaynağı İsveç’ten Bornholm’a enerji taşıyan denizaltı kablosu oldu. Arızanın ardından adada günlük hayat aksadı, kritik altyapılar için önlemler devreye alındı.

SABOTAJ İDDİALARINA KAPI KAPANDI

Trefor El Net Ost Energi Şirketi Direktörü Per Sorensen, denizaltı kablolarındaki hasarların genellikle sabotaj şüphesiyle gündeme geldiğini ancak Bornholm’daki kesintinin bu tür bir durumla bağlantılı olmadığını söyledi. Arızanın aşırı yüklenme nedeniyle oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

POLİS UYARDI: SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR

Bornholm Polisi, teknik arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin su şebekesini de etkileyebileceği konusunda halkı uyardı. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

ELEKTRİK KADEMELİ OLARAK GELİYOR

Trefor El Net Ost Energi Şirketi, elektriğin ada genelinde kademeli olarak geri verilmeye başlandığını açıkladı. Arızanın tamamen giderilmesinin birkaç saat sürebileceği bilgisi paylaşıldı.

ENERGİNET’TEN FARKLI AÇIKLAMA

Danimarka’nın enerji altyapı şirketi Energinet ise denizaltı kablosunda arıza olmadığı görüşünü ileri sürdü. Energinet Sözcüsü Jesper Norskov Rasmussen, Bornholm’a elektrik sağlayan sistemde sorun yaşandığını ancak bunun doğrudan denizaltı kablosuyla ilgili olmadığını dile getirdi.

Elektrik tamamen normale dönene kadar adada olağanüstü tedbirler uygulanıyor.

