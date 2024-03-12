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Haberler > Dünya > Brezilya'da otobüs terminalinde rehine krizi! 2 kişi vuruldu tüm yolcular esir

Brezilya'da otobüs terminalinde rehine krizi! 2 kişi vuruldu tüm yolcular esir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Brezilya, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde silahlı bir kişi, terminalde bir otobüste baskın düzenledi. İki kişinin vurulduğu baskında tüm yolcular rehin alındı.

Brezilya'da otobüs terminaline silahlı baskın düzenlendi... Rio de Janeiro kentindeki bir terminale yapılan baskında bir otobüsün yolcuları rehin alındı. Silahlı bir kişi 2 kişiyi vurarak yaraladı.

BİR OTOBÜS DOLUSU YOLCU REHİN ALINDI

Olay Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Novo Rio otobüs terminalinde gerçekleşti. Silahlı bir kişi, bir otobüsteki yolcuların tümünü rehin aldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırganın 2 kişiyi vurarak yaraladığı aktarıldı. Otobüste ise 18 kişinin olduğu gelen bilgiler arasında.

POLİS TERMİNALI GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALDI

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi verilmezken, terminalin çevresini güvenlik çemberine alan polis, saldırganla rehineleri serbest bırakması için müzakerelere başlandığını açıkladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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