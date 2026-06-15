Dünya turnesine çıkan Amerikalı şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Oliver Tree, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpıştığı kazada hayatını kaybetti. Toplam 6 kişinin can verdiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Amerikalı şarkıcı Oliver Tree, Brezilya'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Rio de Janeiro kentinde havada çarpışan iki helikopterden birinde bulunan 32 yaşındaki sanatçı, kazada hayatını kaybeden altı kişiden biri oldu. Yetkililer, helikopterlerden kurtulan olmadığını açıkladı.

Hayranları şokta! Ünlü şarkıcıdan acı haber: Helikopter kazasında can verdi

BİR HELİKOPTER OTOPARKA DÜŞTÜ

Rio de Janeiro Askeri İtfaiye Teşkilatı'nın açıklamasına göre, helikopterlerden birinde pilot ve dört yolcu, diğerinde ise yalnızca bir pilot bulunuyordu. Çarpışmanın ardından helikopterlerden biri elektrikli araçların bulunduğu bir otomobil bayisinin otoparkına düştü.

Yere çarptıktan sonra infilak eden helikopter, yaklaşık 20 aracın alev aldığı büyük bir yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hayranları şokta! Ünlü şarkıcıdan acı haber: Helikopter kazasında can verdi

Diğer helikopterin ise yaklaşık 100 metre uzağa ters şekilde düştüğü ve yangın çıkmadığı belirtildi. Yetkililer, enkaz parçalarının yüzlerce metre uzağa savrulduğunu, bu nedenle kazanın nedenine ilişkin kesin değerlendirme yapabilmek için uçuş kayıtları ve görüntülerin inceleneceğini bildirdi.

1993 yılında Kaliforniya'nın Santa Cruz kentinde doğan Oliver Tree, 2016 yılında sosyal medyada viral olan içerikleriyle geniş kitlelerce tanındı. Kendine özgü tarzı ve kase şeklindeki saç kesimiyle dikkat çeken sanatçı, "Life Goes On", "Miss You" ve "Alien Boy" gibi şarkılarıyla uluslararası başarı elde etti.

Hayranları şokta! Ünlü şarkıcıdan acı haber: Helikopter kazasında can verdi

Oliver Tree'nin, dünya turnesine yeni başladığı, ilk konserine 6 Haziran'da São Paulo’da verdiği belirtildi. Sanatçının önümüzdeki aylarda Portekiz ve Birleşik Krallık'ta sahne alması planlanıyordu. Müzik dünyasını derinden üzen kazanın ardından yetkililer, çarpışmanın nedenini belirlemek için kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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