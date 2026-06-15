Bu hafta piyasaların gözü, yeni ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk faiz kararı toplantısından çıkacak para politikası kararlarında olacak. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'ın ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkez bankası faiz kararı yurt ve dünya çapında merakla bekleniyor. Analistler, Fed Başkanı Kevin Warsh'un bu hafta başkanlık edeceği ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında vereceği mesajların, değerli metaller başta olmak üzere emtia piyasalarının yönü üzerinde kritik olacağını belirtiyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) Haziran ayı faiz toplantısının takvimi belli oldu. İki gün sürecek toplantı, 16-17 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. FED'in faiz kararı ise toplantının ardından 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.

ABD Merkez Bankasının faiz kararı için geri sayım! FED toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED FAİZ KARARI NE OLUR, BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Güçlü istihdam verileri ve yükselen enflasyon nedeniyle Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artıracağına dair öngörüler masada dururken, jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışıyla bankanın faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüler bir miktar zayıfladı.

Analistler, para politikası metni ile Warsh'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalarına ilişkin sinyaller aranacağını belirterek, alınacak sinyallerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Warsh'ın "şahin" söylemlerde bulunması durumunda dolara olan talebin artabileceği tahmin ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın aralık toplantısında yüzde 73 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı öngörülüyor.

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