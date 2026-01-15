CIA, Çin yönetimi hakkında gizli bilgilere sahip Çin vatandaşlarına sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. Paylaşılan videoda, ihbarların nasıl anonim ve güvenli şekilde iletileceği adım adım anlatılırken, halka açık Wi-Fi, VPN ve kişisel bilgi kullanılmaması özellikle vurgulandı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), sosyal medya üzerinden yayımladığı dikkat çekici bir video ile Çin yönetimine dair bilgi sahibi olan Çin vatandaşlarına çağrıda bulundu.

Çince hazırlanan içerikte, Pekin yönetimiyle ilgili bilgilerin CIA’e nasıl güvenli ve anonim biçimde iletilebileceğine dair yönlendirmelere yer verilirken, “Çin’e dair gerçekleri öğrenmek istiyoruz, bu bilgileri paylaşabilecek kişileri arıyoruz” mesajı öne çıkarıldı.

ADIM ADIM NE YAPACAKLARINI YAZDILAR

Bilgiye sahip olanların izlemeleri tavsiye edilen adımların sıralandığı videoda, bunlar yapılırken halka açık Wi-Fi ve kişisel olmayan cihazlar kullanılması, VPN kullanılması, izlenebilir uygulamalardan kaçınılması, bilgilerin CIA’in internet sitesi üzerinden gönderilmesi ve sonrasında tüm izlerin silinmesi gibi yönergelere yer verildi.

Videoda, "Size ait herhangi bir kişisel bilgi vermeden, nakit ya da hediye kartlarıyla yeni veya ikinci el cihazlar satın alın. İkinci el cihazlar için fabrika ayarlarına sıfırlama yapın" denildi.

Videoda, "Anonim bir bağlantı için halka açık Wi-Fi bulunan kamusal bir yer bulun. Ekranınızın bir kamera ya da başka kişiler tarafından görünmemesi kritik önem taşır. ABD veya Batı merkezli bir şirkete ait bir internet tarayıcısı ve VPN yazılımı indirin. Ardından yalnızca bizimle iletişim kurmak için Batılı bir e-posta hizmeti sağlayıcısı üzerinden yeni ve anonim bir e-posta adresi oluşturun. Bu hesabı oluştururken, kesinlikle geri izlenerek size ulaşılmasını sağlayacak hiçbir kişisel bilgi girmemeniz çok önemlidir" denildi.

Bunların mümkün şartlarda önce yurt dışına çıkıldıktan sonra yapılması da tavsiye edilen videoda, "Bize mesaj gönderdiğinizde lütfen o andaki geçici konumunuzu ve iletişim bilgilerinizi paylaşın. Bizimle iletişime geçtikten sonra CIA, gönderdiğiniz bilgileri değerlendirecektir. Bu süre zarfında lütfen günlük rutininize normal şekilde devam edin" denildi.

CIA, geçtiğimiz yıl da benzer bir video yayınlamış ve ülkenin ekonomi, maliye ve ticaret politikalarına dair bilgisi olan Çin vatandaşlarını CIA’e bilgi sağlaması için çağrıda bulunmuştu.

Videoda savunma sanayi, ulusal güvenlik, diplomasi, bilim, ileri teknoloji veya bu alanlarda çalışan insanlarla irtibat halinde olan Çin vatandaşları da CIA ile irtibat kurmaya davet edilmişti.

