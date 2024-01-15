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    Dev market zinciri 'haftada dört gün çalışma' sistemini deniyor

    Kaynak: The Sun, The Independent / Düzenleyen:

    İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirlerinden Asda, üst düzey önemli personelin önemli ölçüde işten ayrılması sonrası 'haftada dört günlük çalışma' sistemini denemeye aldı.

    Dev market zinciri &#039;haftada dört gün çalışma&#039; sistemini deniyor
    Dünya Haberleri  / The Sun, The Independent

    Birleşik Krallık'ın en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Asda, binlerce personel için haftada dört günlük çalışma programını denemeye alıyor.

    Raporlara göre, süpermarket devinin sahibi milyarderler Issa kardeşler, üst düzey personelin önemli ölçüde işten ayrılmasının ardından çalışma koşullarında iyileştirmeye gitti. The Sunday Telegraph'ın haberine göre, bu yeni çalışma düzeni daha kısa vardiyaları, esnek çalışma düzenlemelerini ve dört günlük bir haftayı içeriyor.

    "GERİ BİLDİRİMLER ÇOK OLUMLU"

    Bir Asda sözcüsü, The Sun Online'a şunları söyledi: "Eylül 2023'ten bu yana, 20 mağazadaki yöneticiler için aynı ücret ve sosyal haklar karşılığında 4 günlük çalışma haftası da dahil olmak üzere çeşitli esnek çalışma modellerini deniyoruz.

    Daha esnek çalışma biçimleri son yıllarda perakende liderliğinde yaygınlaştı ve biz de meslektaşlarımıza ve işimize fayda sağlayacak farklı çalışma biçimlerini test etmeye ve öğrenmeye istekliyiz. Bu denemenin sonuçlarını hala değerlendiriyor olsak da, katılımcı meslektaşlarımızdan gelen geri bildirimler çok olumlu."

    ESNEK ÇALIŞMA SORUNLARI ÇÖZMEYEBİLİR

    Ancak esnek çalışma, süpermarketin tüm sorunlarını çözemeyebilir. Şirketin sahipleri, Asda'yı üç yıl önce Walmart'tan satın almalarından bu yana sayısız sorunla karşı karşıya kaldı. Pazar payı önemli ölçüde azaldı ve milyarlarca poundluk borç ve çalışan şikayetleri nedeniyle gölgelendiler, rakipleri Tesco ve Sainsbury's'in gerisinde kaldılar.

    İsminin gizli kalmasını isteyen eski bir çalışan şunları söyledi: "Dürüstçe söyleyebilirim ki bu şirket şimdiye kadar çalıştığım en kötü şirket. Mağazamda 350’den fazla kişi vardı. Çok sayıda meslektaş o mağazayı bıraktı. Birlikte çalıştığım bir yönetici 25 yıldır oradaydı ve artık bıktığı için ayrıldı."

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: The Sun, The Independent
    Birleşik KrallıkMarket
    Haberler > Dünya > Dev market zinciri 'haftada dört gün çalışma' sistemini deniyor
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