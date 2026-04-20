Müzakere sürecine ilişkin konuşan Pakistanlı kaynaklar, Tahran heyetinin 2. tur görüşmelere katılacağını bildirdi. Söz konusu iddiaya İran hattından kısa süre içinde yalanlama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD ile daha fazla görüşme planlarının olmadığını açıkladı.

İran basını, Tahran yönetiminin ABD’nin "aşırı talepleri", "gerçek dışı beklentileri" ve "sürekli değişen tutumu" nedeniyle Pakistan’da yapılması planlanan müzakerelerin ikinci turuna katılmayacağını öne sürdü. İran’ın bu kararı, Trump’ın enerji altyapılarını ve köprüleri yok etme tehdidinin ardından geldi.

Öte yandan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran’ın ABD ile Pakistan’da yürütülen müzakerelerin ikinci turuna heyet göndermeyeceği yönünde çıkan haberlerin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile 45 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dünyanın gözü bir kez daha İslamabadda! Tahrandan kritik müzakere açıklaması

TAHRAN’DAN ‘DEVAM’ MESAJI

İran’ın müzakere masasını devirdiği iddialarının ardından, İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, Al Jazeera’ye açıklamalarda bulundu. Azizi, İran'ın ABD ile görüşmelere devam etme kararı aldığını, ancak bunun "her ne pahasına olursa olsun müzakere etmek" ve "karşı tarafın uyguladığı her yaklaşımı kabul etmek" anlamına gelmediğini söyledi.

Dünyanın gözü bir kez daha İslamabadda! Tahrandan kritik müzakere açıklaması

“KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZE UYULMALI”

Kırmızı çizgiler belirlediklerini ve bunlara "uyulması gerektiğini" söyleyen Azizi, İran'ın İslamabad'a bir ekip gönderip göndermeyeceği sorulduğunda bunun Tahran'ın olumlu işaretler alıp almamasına bağlı olduğunu belirtti.

Trump, tehditlerinin yanı sıra diploması için son bir kapı daha aralamış ABD temsilcilerinin müzakereler için Pakistan’ın başkenti İslamabad’a doğru yola çıktığını ve yarın akşam orada olacaklarını duyurmuştu.

Dünyanın gözü bir kez daha İslamabadda! Tahrandan kritik müzakere açıklaması

PAKİSTAN: İRAN HEYETİ MÜZAKERELERE KATILACAK

Müzakere sürecine ilişkin konuşan Pakistanlı kaynaklar, Tahran heyetinin müzakereye katılacağını bildirdi. Buna karşılık İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile daha fazla görüşme planlarının olmadığını açıkladı. Al Jazeera'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin geçmiş tecrübelerinden ders çıkarmadığını ve bunun iyi sonuçlara yol açmayacağını söyledi.

İRAN: DAHA FAZLA GÖRÜŞME PLANIMIZ YOK

Bekayi, "ABD, ateşkesin uygulanmasının başından itibaren ateşkesi ihlal etti ve biz de bu durumu Pakistanlı arabulucuya bildirdik. Deniz ablukası uygulayarak ateşkes anlaşmasını ihlal ettiler. Önceki müzakereler sırasında ABD'nin bize yönelik saldırılarını unutamayız. Ulusal çıkarlarımızı savunmaya devam edeceğiz.Eğer ABD ve İsrail yeni bir saldırganlık başlatmak isterlerse, silahlı kuvvetlerimiz buna göre karşılık verecektir" diye konuştu.

MÜZAKERELERİN İLK TURUNDA SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ve ardından bölge ülkelerine yayılan çatışmalar, 8 Nisan'da Washington ile Tahran arasında sağlanan ateşkesle durmuştu. Bu gelişmenin ardından iki ülke, 11 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da ilk kez müzakere masasına oturmuş, ancak taraflar görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini duyurmuştu.

