CHP'deki işten çıkarmaların sebebi belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu açıkladı
CHP'de bazı şahısların işten çıkarılmalarına dair açıklama yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Sönmez, "Bir kısmının fesih nedeni parti yöneticilerine yönelik hakaret içeren uygunsuz paylaşımlarıdır. Bir diğer fesih nedeni ise iş sözleşmesinin şartlarını (mesaiye devam, talimatlara uymamak vb.) yerine getirmemeleridir" dedi.
- Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı, Özgür Özel ve yanındakilerin tepkisine neden oldu.
- Kararları tanımayan Özel cephesine riayet eden bazı CHP personeli, iş sözleşmesi kurallarına uymadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı.
- Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, işten çıkarmaların hukuki olduğunu belirtti.
- Fesih nedenleri arasında parti yöneticilerine hakaret içeren paylaşımlar ve iş sözleşmesi şartlarını yerine getirmemek (mesaiye devam etmemek, talimatlara uymamak vb.) yer alıyor.
- Sönmez, parti emekçilerine yönelik hukuksuz bir işlem olmadığını vurguladı.
CHP'de mutlak butlan kararının ardından Genel Başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturması, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve beraberindekilerin tepkisine neden oldu.
Yaşananlar dikkatle takip edilirken CHP'de bazı personellerin işten çıkarıldığı öğrenildi. Konunun gündem olmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den yeni bir açıklama geldi.
"YÖNETİCİLERE HAKARET EDENLER VE İŞE GİTMEYENLER ÇIKARILDI"
Fesihlerin tamamen hukuki olduğunu belirten Sönmez, şu ifadelere yer verdi:
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) görevine son verilen çalışanlara dair açıklama: İş akitleri feshedilen personelin bir kısmının fesih nedeni sosyal medyada ve kamuya açık alanlarda parti yöneticilerine yönelik hakaret içeren uygunsuz paylaşımları ve ifadeleridir. Bir diğer fesih nedeni ise iş sözleşmesinin şartlarını (mesaiye devam, talimatlara uymamak vb.) yerine getirmemeleridir.
Parti emekçilerimize yönelik hukuksuz bir işlem olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine."
Sönmez önceki açıklamasında ise “Parti yöneticilerine küfür, hakaret, tehdit vesaire gibi kurum çalışanı disipline uymayacak şeyler yapılması... Kağıt üzerinde kadrolu görünmelerine rağmen bu süreçte mazeretsiz ve raporsuz bir şekilde işe gitmemek... Bu da nihayetinde nasıl öğrenilebilir? Eğer kart basılıyor da basmamışsa, kart basılmış ama fiilen gitmemişse ancak içerideki çalışan arkadaşlar bunun bilgisini verir.
2 yılı aşkın süredir Genel Merkez'de değiliz biz. Bu bizim yapabileceğimiz bir tespit değildir. Personelin giriş-çıkış sisteminden baktığınız zaman bir yılda mazeretsiz olarak 300 mesai günü var, bunun 285'inde gelmemişse, bu filli çalışan değildir.
Gerekirse kendilerini de çağırır, konuşurum. Haklı feshe ikna olamadığımız bir şey varsa, geri döneriz, arkadaşların sözleşmelerini devam ettiririz. Bu gizlice yapılmış bir kıyım, bir operasyon vesaire olmadığı için bizim burada karnımızı ağrıtacak bir durum yok. Kendi birimim için de yeni bir görevlendirme yok" demişti.