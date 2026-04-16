Ekvador'da yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucunda alev alan otobüste 11 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Acil Durum Servisinden yapılan açıklamada, Azuay eyaletine bağlı Cuenca-Molleturo kara yolunda ilerleyen yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandığı belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, bazıları ağır olmak üzere 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının sevk edildiği bölgede, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

