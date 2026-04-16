Ekvador'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlanıp alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ekvador'da yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucunda alev alan otobüste 11 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
Azuay eyaletinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı var.
- Olay Azuay eyaletine bağlı Cuenca-Molleturo kara yolunda meydana geldi.
- Otobüs kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
- İlk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.
- Bazıları ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.
- Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Acil Durum Servisinden yapılan açıklamada, Azuay eyaletine bağlı Cuenca-Molleturo kara yolunda ilerleyen yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandığı belirtildi.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, bazıları ağır olmak üzere 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının sevk edildiği bölgede, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
