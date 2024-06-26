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Google kullanıcıları ABD'nin sualtı dronu Manta Ray'ı ifşaladı

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Google kullanıcıları ABD&#039;nin sualtı dronu Manta Ray&#039;ı ifşaladı
Abd, Haber

Dünya Haberleri

ABD'nin dünyadan sır gibi sakladığı sualtı dronu Manta Ray, Goole'ın uydu görüntüleri tarafından yakalandı. Google Harita kullanıcılarının Manta Ray'ı fark etmesi üzerine ABD'nin gözdesi sualtı dron ifşalandı.

Türkiye dahil bir çok dünya devi ülke savunma sanayisine önem veriyor. Bu ülkelerden biri de hiç şüphesiz ABD. ABD'nin sulaltı dron çalışmasının son hamlesi Google tarafından ortaya çıkmış oldu.

Google kullanıcıları ABD'nin sualtı dronu Manta Ray'ı ifşaladı - 1. Resim

İŞTE ABD'NİN GİZLEDİĞİ SUALTI DRONU MANTA RAY

Google Haritalar kullanıcıları, ‘Manta Ray’ adı verilen dronun uydudan çekilmiş bir fotoğrafını tespit etti. California eyaletindeki Port Hueneme deniz üssüne yanaşmış dronu gösteren uydu fotoğrafları sosyal medyada viral olduktan kısa süre sonra siteden kaldırıldı.

Google kullanıcıları ABD'nin sualtı dronu Manta Ray'ı ifşaladı - 2. Resim

Northrop Grumman şirketi tarafından ABD Donanması’nın uzun menzilli sualtı silahları geliştirme projesi kapsamında üretilen Manta Ray, yakıt ikmali yapmadan çok uzun süreler boyunca deniz tabanında kalabiliyor.

Google kullanıcıları ABD'nin sualtı dronu Manta Ray'ı ifşaladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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