Suriye ordusu, YPG'nin Haseke'deki bir cezaevinden DEAŞ mensuplarını serbest bıraktığını öne sürdü. Ordunun kente girdiği ve bölgede geniş çaplı güvenlik operasyonu başlattığı bildirildi.

Suriye ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesinde YPG kontrolündeki bir hapishaneden DEAŞ’lı teröristlerin salındığını duyurdu. Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu gelişmenin ardından Suriye güçlerinin bölgeye intikal ettiği belirtildi.

ORDU KENTE GİRMEYE BAŞLADI

Açıklamada, Şeddadi’de bulunan hapishanenin kontrolünün devralınması amacıyla YPG ile aracılar üzerinden temas kurulduğu, ancak bu talebin örgüt tarafından kabul edilmediği ifade edildi. Bunun üzerine Suriye ordusunun Şeddadi kentine girmeye başladığı aktarıldı.

Ordu açıklamasında, “YPG’nin Şeddadi hapishanesinden DEAŞ üyelerini serbest bırakmasının ardından birliklerimiz Haseke kırsalındaki Şeddadi kentine konuşlanmaya başlamıştır” denildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bölgede güvenliğin sağlanması amacıyla Şeddadi merkezi ve çevresinde arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü, hapishane çevresinin de güvenlik çemberine alındığı kaydedildi. Serbest bırakıldığı iddia edilen DEAŞ mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği vurgulandı.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Suriye yönetimi, yaşananlardan YPG’yi sorumlu tutarken, olayın Şam yönetimi ile YPG arasında bir gün önce varılan ateşkes ve “tam entegrasyon” anlaşmasının hemen ardından yaşanmasına dikkat çekildi. Söz konusu anlaşma kapsamında, YPG kontrolündeki DEAŞ kamplarının Suriye hükümetine devredilmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

