3 dakika önce

4 dakika önce

Irak’a sızma uyarısı:YPG için alarm zilleri çaldı Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı YPG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, Irak’ta güvenlik endişelerini artırdı. Irak Türkmen Cephesi, anlaşma sonrası terör örgütü PKK’nın yönünü Irak’a çevirebileceği uyarısında bulundu. ITC’DEN IRAK HÜKÜMETİNE AÇIK ÇAĞRI Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşed Salihi, Suriye’deki son gelişmelerin ardından PKK unsurlarının Irak topraklarına sızma ihtimaline dikkat çekti. Salihi, Irak yönetimine doğrudan soru yöneltti. "Silahlı Kuvvetler Başkomutanının, Suriye’deki gelişmelerin ardından terör örgütü PKK unsurlarının Irak içine sokulmasına yönelik kesin istihbarat bilgilerinden haberi var mı?" ifadeleriyle güvenlik riskini gündeme taşıdı.

7 dakika önce

Mazlum Abdi Şam’a gidiyor YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Cumhurbaşkanı Şara ile Şam’da görüşeceklerini açıkladı. YPG’nin Deyrizor ve Rakka’dan çekilmeyi kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

8 dakika önce

Operasyonlar durduruldu Suriye Savunma Bakanlığı, anlaşmanın ardından tüm cephelerde operasyonların sonlandırıldığını duyurdu. Çatışma bölgelerinde sessizlik sağlandı. Rakka ve Tel Abyad hattında çatışmalar tamamen durdu. Anlaşmanın ardından Rakka’da halk sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı. YPG’nin çekilme kararı bölge genelinde hareketliliğe yol açtı.

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Şara’dan ilk mesaj Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkes ve entegrasyon anlaşmasını “tüm Suriyeliler için bir kazanım” olarak niteledi. Anlaşmanın yeniden inşa, kalkınma ve istikrar sürecinin başlangıcı olduğunu söyledi. Şara, devlet kurumlarının Deyrizor, Haseke ve Rakka dahil olmak üzere ülkenin tüm coğrafyasına gireceğini vurguladı. Görüşmenin hava koşulları nedeniyle ertelendiğini, sürecin iletişim yoluyla yürütüldüğünü aktardı.

104 dakika önce

İşte Suriye'de son durum: YPG ile 14 maddelik anlaşma imzalandı Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı YPG arasında ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması imzalandı. Anlaşmayla birlikte tüm cephe hatlarında askeri faaliyetler durduruldu, ülke genelinde ateşkes ilan edildi. Suriye ordusunun son dönemde YPG’ye yönelik yürüttüğü operasyonların ardından sağlanan anlaşma, sahadaki dengeleri kökten değiştirdi. FIRAT’IN DOĞUSUNA ÇEKİLME KARARI Anlaşma kapsamında YPG unsurlarının yeniden konuşlanma sürecine gireceği ve Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmeye başlayacağı duyuruldu. Bu adım, sahadaki çatışma riskini ortadan kaldırmayı hedefliyor. ENERJİ KAYNAKLARI VE SINIRLAR DEVLETE GEÇİYOR Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri kontrolü tamamen Suriye hükümetine devredilecek. Haseke’deki tüm sivil kurumlar devlet yapısına bağlanacak. Bölgedeki sınır kapıları ile petrol ve doğal gaz sahaları Suriye hükümetinin kontrolüne girecek, güvenliği düzenli ordu sağlayacak. YENİ SURİYE'YE" GİDEN SÜREÇ 44 SAATTE ŞEKİLLENDİ Terör örgütünün Halep'teki sivil yerleşim yerlerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemesi ve bölgeye yığınak yapması üzerine Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan Deyr Hafir ve Meskene'nin yer aldığı bölgeleri askeri alan ilan etti. Suriye ordusu, 16 Ocak'ta yerel saatle 22.00 civarı, Fırat Nehri'nin batısında yer alan işgal altındaki bölgelere operasyon başlattığını duyurdu. Suriye ordusu, operasyonun başlamasından sonraki ilk 24 saat içinde Deyr Hafir ve Meskene bölgelerinde kontrolü sağladı. Ardından Fırat Nehri’nin batısında yer alan Tabka yönüne ilerleme başlatıldı. Aynı gün Rakka kent merkezine yakın noktalar askeri bölge ilan edildi ve birlikler kentin girişine kadar ulaştı. 18 Ocak sabahı Tabka tamamen Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Deyrizor ve Rakka’da aşiretler ile yerel halk, terör örgütüne karşı harekete geçerek operasyonlara katıldı. Deyrizor’un tamamı ile Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Doğal Gaz Sahası aşiretlerin kontrolüne geçti. Rakka’da da kent merkezinin büyük bölümü terör örgütünden temizlendi. Çatışmalar sırasında sivillere yönelik saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti. Gelişmelerin ardından Suriye ordusu 18 Ocak’ta Fırat Nehri’nin doğusuna geçti, Rakka merkezine girdi ve Tel Abyad üzerinden yeni cepheler açtı. Operasyonlar, Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında imzalanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’yla sona erdi. Anlaşmayla birlikte tüm cephelerde ateşkes ilan edildi, Deyrizor ve Rakka tamamen Suriye hükümetine devredildi, enerji kaynakları ve sınır kapıları devlet kontrolüne geçti, YPG unsurlarının devlet kadrolarına alınması kararlaştırıldı. Son olarak Tişrin Barajı da çatışma yaşanmadan Suriye ordusunun kontrolüne geçti.

