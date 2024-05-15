Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Heniyye'den ateşkes ve Nekbe vurgusu: 76 yıl geçti, yok olma korkuları dinmedi

Heniyye'den ateşkes ve Nekbe vurgusu: 76 yıl geçti, yok olma korkuları dinmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Heniyye&#039;den ateşkes ve Nekbe vurgusu: 76 yıl geçti, yok olma korkuları dinmedi
Hamas, Gazze, İsrail, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas lideri İsmail Heniyye, Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada Gazze'de ateşkes teklifini kabul ettiklerini fakat İsrail'in bunu Refah'a kara saldırısı düzenleyerek cevapladığını açıkladı. Öte yandan Heniyye, "Nekbe'nin üzerinden 76 yıl geçmesine rağmen İşgalci İsrail'in yok olma korkusu geçmedi" dedi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'deki ateşkes çabalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla konuşan Heniyye, İsrail'in tarihi Filistin topraklarında kuruluşunu ilan ettiği Nekbe'nin (Büyük Felaket) üzerinden 76 yıl geçtiği halde hala "yok olma" korkusunun geçmediğini belirtti.

HAMAS KABUL ETTİ, İSRAİL SALDIRDI

Gazze'de ateşkes için Mısır ve Katar'ın yanı sıra ABD arabuluculuğunda yapılan müzakerelere tamamen olumlu yaklaştıklarını aktaran Heniyye, şunları kaydetti:

"Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takasının sağlanması için arabulucu olan Mısır ve Katar'ın çabalarını tamamen olumlu karşıladı. İşgalci ise buna Refah Sınır Kapısı'nı işgal etme ve Refah kentine fiili olarak karadan saldırıyı başlatarak yanıt verdi."

"İSRAİL'İN NEKBE KORKUSU GEÇMEDİ"

Heniyye, "Nekbe'nin üzerinden 76 yıl geçmesine rağmen işgalcinin yok olma korkusunun geçmediğini" dile getirerek, İsrail'in bu korkuyla Filistin halkına karşı katliamlar yaptığını ifade etti.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJI

Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı atılan adımlara dikkati çeken Heniyye, Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurması ve Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına müdahil olmasını takdir ettiklerini belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Protokol imzalandı! Ermenistan işgal ettiği 4 köyü Azerbaycan'a iade edecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski ABD'li başkan adayından çarpıcı Gazze çıkışı: 35 bin değil, 200 bin... - Dünya"35 bin değil 200 bin..."Biden ve Trump birbirine meydan okudu! Kozlar canlı yayında paylaşılacak - DünyaKozlar canlı yayında paylaşılacakGazze ve Refah'ta son durum... Filistin'den misilleme! Bomba yüklü bina havaya uçuruldu, 10'larca İsrail askeri öldü - Dünya10'larca İsrail askeri öldüSlovakya Başbakanı Fico'ya kurşun yağdı! Dünya liderlerinden peş peşe kınamalar - DünyaDünya liderlerinden peş peşe kınamalarOtoparkta faciaya ramak kala! Panik kazayı getirdi, dördüncü kattan sokağa uçtu - DünyaOtoparkta faciaya ramak kala! Araç 4'üncü kattan sokağa uçtuBM'den Gazze açıklaması... Katledilenlerin en az yüzde 56'sı kadın ve çocuk! - DünyaÖlenlerin çoğunluğu çocuk ve kadın!
Sonraki Haber Yükleniyor...