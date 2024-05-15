Heniyye'den ateşkes ve Nekbe vurgusu: 76 yıl geçti, yok olma korkuları dinmedi

Eski ABD'li başkan adayından çarpıcı Gazze çıkışı: 35 bin değil, 200 bin...

Eski ABD'li başkan adayından çarpıcı Gazze çıkışı: 35 bin değil, 200 bin...

Hamas lideri İsmail Heniyye, Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada Gazze'de ateşkes teklifini kabul ettiklerini fakat İsrail'in bunu Refah'a kara saldırısı düzenleyerek cevapladığını açıkladı. Öte yandan Heniyye, "Nekbe'nin üzerinden 76 yıl geçmesine rağmen İşgalci İsrail'in yok olma korkusu geçmedi" dedi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'deki ateşkes çabalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla konuşan Heniyye, İsrail'in tarihi Filistin topraklarında kuruluşunu ilan ettiği Nekbe'nin (Büyük Felaket) üzerinden 76 yıl geçtiği halde hala "yok olma" korkusunun geçmediğini belirtti.

HAMAS KABUL ETTİ, İSRAİL SALDIRDI

Gazze'de ateşkes için Mısır ve Katar'ın yanı sıra ABD arabuluculuğunda yapılan müzakerelere tamamen olumlu yaklaştıklarını aktaran Heniyye, şunları kaydetti:

"Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takasının sağlanması için arabulucu olan Mısır ve Katar'ın çabalarını tamamen olumlu karşıladı. İşgalci ise buna Refah Sınır Kapısı'nı işgal etme ve Refah kentine fiili olarak karadan saldırıyı başlatarak yanıt verdi."

"İSRAİL'İN NEKBE KORKUSU GEÇMEDİ"

Heniyye, "Nekbe'nin üzerinden 76 yıl geçmesine rağmen işgalcinin yok olma korkusunun geçmediğini" dile getirerek, İsrail'in bu korkuyla Filistin halkına karşı katliamlar yaptığını ifade etti.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJI

Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı atılan adımlara dikkati çeken Heniyye, Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurması ve Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasına müdahil olmasını takdir ettiklerini belirtti.