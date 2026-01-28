Maharashtra eyaletinde Learjet 45XR tipi uçak, Baramati Havaalanı'na iniş için yaklaşma sırasında düştü. Kazada, aralarında Maharashtra eyaleti Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar'ın da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde Baramati Havaalanı’na inişe geçen Learjet 45 tipi uçak kontrolden çıktı. Pist yaklaşması sırasında yaşanan kazada uçak parçalandı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI AJİT PAWAR HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Maharaştra Eyaleti Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar ile birlikte uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edilirken, kazadan kurtulan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

MAHARAŞTRA SİYASETİNİN EN GÜÇLÜ İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Ajit Pawar, Maharaştra eyaletinde aralıklı dönemlerle en uzun süre görev yapan başbakan yardımcısı olarak biliniyordu. Pawar, eyalet siyasetinde etkili rol oynayan ve geniş bir kitleye hitap eden isimler arasında yer alıyordu.

Maharaştra Eyaleti Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar

MODİ’DEN İLK MESAJ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ajit Pawar’ın ölümü sonrası sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj paylaştı. Modi, mesajında Pawar için şu sözleri kullandı:

"(Pawar) Maharaştra halkına hizmet etme yolunda ön saflarda yer alan, çalışkan kişiliğiyle geniş saygı gören bir isimdi. İdari konulardaki yetkinliği, yoksulları ve ezilmişleri güçlendirme konusundaki tutkusu dikkat çekiciydi. Zamansız ölümü derin bir üzüntü getirdi"

