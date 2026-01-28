Almanya, 3 Ocak’ta başkent Berlin’de meydana gelen ve 100 bin kişinin etkilendiği elektrik kesintisinin failerini ihbar edene 1 milyon avro ödül verecek.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, sabotajın sorumluluğunu üstlenen aşırı solcu grubu işaret ederek, “Bugün, Berlin’deki elektrik altyapısına bu saldırıyı gerçekleştiren ‘Volkan Grubu’na yönelik bir arama kararı çıkarıldı. Faillerin tespitine yol açacak ihbarlar için 1 milyon avro ödül verilecek” diyerek sürecin resmen başladığını duyurdu.

1 milyon avro tutarındaki ödül için ve ihbarcıların güvenlik güçlerine ulaşabilmeleri için ise bir dizi adımlar atılacağını belirten Dobrindt, ”24 saat boyunca ihbarları kaydedeceğiz” diyerek vatandaşlardan yardım istedi.



