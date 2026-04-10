İki ülke arasında ipler geriliyor! Gümrük vergisi yüzde 100'e çıkarılacak
Ekvador ve Kolombiya arasında yaşanan gerginliğin seviyesi giderek artıyor. Son olarak Ekvador, Kolombiya'ya uyguladığı gümrük vergisini 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaracağını açıkladı.
Ekvador, Kolombiya'nın sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almaması gerekçesiyle bu ülkeye uyguladığı gümrük vergisini 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaracağını duyurdu. Ekvador Üretim, Dış Ticaret ve Yatırım Bakanlığı, Kolombiya'nın sınır güvenliği (yasa dışı örgütlerle mücadele) konusunda yeterli önlem almaması nedeniyle yeni tedbirlerin uygulanacağını bildirdi.
Açıklamada, "Bu önlemin temeli, ulusal güvenlik kriterlerine dayanmaktadır. Amacımız, sınırdaki uyuşturucu kaçakçılığı varlığıyla mücadelede, ortaklaşa üstlenilmesi gereken bir görevde ortak sorumluluk ilkesini güçlendirmektir." ifadelerine yer verildi.
İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM
Köklü ve uzun yıllara dayanan ticari ilişkilere sahip Kolombiya ile Ekvador arasındaki ticaret gerilimi, 1 Şubat'tan itibaren uygulamaya konulan yüzde 30'luk gümrük vergisiyle başlamıştı. Ekvador, söz konusu oranı 1 Mart itibarıyla yüzde 50'ye çıkarmıştı.Kolombiya hükümeti ise kendisine gümrük vergisi uygulama kararı alan komşu ülke Ekvador'a 1 Şubat itibarıyla elektrik ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.
Ekvador, 27 Şubat'ta bu hamleye Kolombiya devlet petrol şirketi Ecopetrol'e ait petrolün Ekvador devlet şirketi Petroecuador boru hatlarından taşınma ücretini varil başına 3 dolardan 30 dolara çıkararak karşılık vermişti. Son yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2,8 milyar dolar seviyesinde seyrettiği, Ekvador'un bu ticarette yaklaşık 900 milyon dolarlık dış ticaret açığı verdiği belirtildi.
LİDERLER ARASINDA DİPLOMATİK GERGİNLİK
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa arasında sınır bölgelerindeki uyuşturucu örgütleriyle mücadele yöntemleri nedeniyle diplomatik gerilim yaşanıyor. İki lider, karşılıklı sert suçlamalarda bulunuyor.