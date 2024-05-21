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Türk devletlerine yaklaştı, helikopteri düştü! Reisi'nin ölümünden kimler sorumlu?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yücel Koç, İran Cumhurbaşkanı, Suikast, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiya'nın da bulunduğu helikopter, 19 Mayıs'ta düştü. Kazadan kurtulan ise olmadı. Reisi'nin ölümü sonrası suikast şüphesi giderek arttı. Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, "İran'la Azerbaycan'ın yaklaşması demek, İran'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na yaklaşması demek. Bu ne Fransa'nın, ne Amerika'nın, ne İsrail'in işine gelir. Böyle bir mesajdan sonra Reisi'nin helikopterinin düşmesi ve hayatını kaybetmesi şüphelidir" dedi.

Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında konuştu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesini değerlendiren Koç, kazanın suikast olma ihtimalininin daha kuvvetli olduğunu belirtti.

Yücel Koç'un çarpıcı açıklamaları şöyle:

"ALİYEV'LE GÖRÜŞTÜ, HELİKOPTERİ DÜŞTÜ"

Reisi, vefatından birkaç saat önce Azerbaycan'da Aliyev'le bir araya geldiği programda, "düşmanlar bir araya gelmemizi istemiyor" dedi. Aliyev Slovakya Cumhurbaşkanı ile görüştü, helikopteri düştü. Bunlar ister istemez soru işareti oluşturuyor.

"ERMENİSTAN'A SAVAŞ YARDIMI YAPAN BİR ÜLKEDEN BAHSEDİYORUZ"

Türk Devletleri Teşkilatı, şu son yüzyılda yaptığımız en büyük hamle oldu. İran, yakın zamanda Azerbaycan'ı savaşla tehdit edecek kadar ileri gitmişti. Fakat yumuşa yaşandı. Savaşta Ermenistan'a savaş yardımı yapan bir ülkeden bahsediyoruz.

"İRAN'IN TÜRK DEVLETLERİNE YAKLAŞMASI BATI'YI RAHATSIZ ETTİ"

Bu kadar gerginlikten sonra İran'la Azerbaycan'ın yaklaşması demek, İran'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na yaklaşması demek. Bu ne Fransa'nın, ne Amerika'nın, ne İsrail'in işine gelir. Bu coğrafyada Batılı ülkelerin isteyeceği en son şey budur.

"AKINCI'YA KADAR ENKAZ BULUNAMADI"

Dolayısıyla böyle bir mesajdan sonra Reisi'nin helikopterinin düşmesi ve hayatını kaybetmesi şüphelidir. Öyle ki 15 saate yakın bir çalışmada Türkiye Akıncı'yı gönderene kadar enkaz bulunamadı.

YOLA ÇIKMADAN HER ŞEY DEĞİŞMİŞ

Bugün 1 detay daha ortaya çıktı. Sayın Reisi'nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile buluşmaya geldiği helikopter mavi kuyruklu. Düştüğü helikopter ise beyaz kuyruklu. Demekki helikopter değişmiş. İddiaya göre heyetler değişmiş. Rota değişmiş. Burada suikast ihtimali çok yüksek. Bu da Batı'nın işine gelir.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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