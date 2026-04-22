İran, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine ateş açtı
İran güçleri, Umman Denizi’nde "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle bir konteyner gemisine ateş açtı. Mürettebattın durumunun iyi olduğu ancak açılan ateş sonucunda gemide ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.
İran güçleri Umman Denizi'nde uyarıları dikkate almadığı gerekçesiyle bir konteyner gemisine ateş açtı.
- İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, olayda İran güçlerinin uyarıları dikkate almayan bir konteyner gemisine ateş açtığını belirtti.
- İngiltere Deniz Ticaret Örgütü de Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine ateş açıldığını doğruladı.
- Mürettebatın durumunun iyi olduğu bildirildi.
- Açılan ateş sonucu gemide ağır hasar meydana geldiği aktarıldı.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran güçleri tarafından Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle ateş açıldığı belirtildi.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
İran-ABD müzakere masası dağıldı! Trump ateşkesi uzattı
SALDIRI DOĞRULANDI
Öte yandan İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine ateş açıldığı doğrulandı.
MÜRETTEBAT İYİ, GEMİDE AĞIR HASAR VAR
Mürettebattın durumunun iyi olduğu ancak açılan ateş sonucunda gemide ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
