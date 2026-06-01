ABD’nin 1,15 trilyon dolarlık yeni savunma bütçe tasarısı NDAA'de yer alan ve Amerikan ordusunu İsrail ordusuna teknolojik olarak bağlamayı öngören 'Bölüm 224' hükmü, Kongre'de tarihi bir çatlağa yol açtı. Demokrat Ro Khanna ile Cumhuriyetçi Thomas Massie'nin öncülüğünde, Pentagon'un askeri yardımları ortak işbirliği adı altında kamuoyu denetiminden kaçırma planına karşı beklenmedik bir savaş karşıtı ittifak kuruldu.

ABD’de hazırlıkları süren yıllık Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) bütçe tasarısı, Washington ile Tel Aviv orduları arasındaki bağları benzeri görülmemiş bir düzeye çıkaracak bir madde nedeniyle Kongre’yi karıştırdı

Ordunun bütçesini belirleyen savunma paketindeki "Bölüm 224" adlı hüküm, Amerikan ve İsrail ordularının teknolojik ve operasyonel olarak entegre edilmesini öngörüyor. Ancak ABD’nin İsrail’e yönelik koşulsuz desteğine karşı şüphelerin zirve yaptığı bir dönemde gelen hamle, Kongre’nin iki farklı ucundaki isimleri beklenmedik bir savaş karşıtı ittifakta bir araya getirdi.

İlerici Demokrat Ro Khanna ve Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, ABD-İsrail ordularını teknolojik olarak birbirine bağlayacak olan maddeye karşı bir araya geldi. İki milletvekili, tasarının ABD’nin egemenliğine zarar vereceğini ve askeri yardımların şeffaflığını ortadan kaldıracağını savunarak ilgili hükmün bütçe paketinden çıkarılması için mecliste birlikte mücadele edeceklerini duyurdu.

"BİZ EGEMEN BİR ÜLKEYİZ

Söz konusu taslakta yer alan 224. madde, iki ülkenin orduları arasındaki ortak teknolojik geliştirme, test, değerlendirme ve endüstriyel işbirliği gibi kritik süreçleri denetlemek üzere Pentagon tarafından resmi bir "yürütme görevlisi" atanmasını zorunlu kılıyor. Cumhuriyetçi Thomas Massie konuyu ABD'nin yabancı hükümetlerden bağımsızlığı çerçevesinde ele alarak, sosyal medya hesabı üzerinden egemen bir ülke vurgusu yaptı.

Demokrat Ro Khanna ise Massie'nin çıkışına destek vererek, Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'ndeki koltuğunu kullanacağını ve tasarıdan bu hükmün tamamen çıkarılması için resmi bir değişiklik önergesi sunacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Trump, Truth Social'da ne kadar çok paylaşım yaparsa yapsın, Massie-Khanna ortaklığını bitiremez."

Tasarıyı eleştiren uzmanlar da yürütme yetkilisi modelinin ABD’nin İsrail’e sağladığı devasa askeri yardımları ortak işbirliği adı altında gizleyeceğini, böylece harcamaların şeffaflıktan uzaklaşarak kamuoyu denetiminden kaçırılacağını aktardı. Son kamuoyu yoklamaları da Amerikan halkının hızla İsrail'e karşı tavır almaya başladığı bir dönemde, ABD ordusunu teknolojik olarak İsrail ordusuna bağlama riskine değindi.

ÇAĞRI CİHAZI RESTİ

İsrail ile askeri ilişkilerin sorgulanmasını siyasi bir tabu olarak gören çevreler ise söz konusu ittifaka gecikmeden cephe aldı. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Derrick Van Orden, 224. Maddeye karşı çıkan meslektaşı Massie'yi antisemitizmle suçladı. Buna karşılık Thomas Massie, İsrail’in 2024 yılında Lübnan'da Hizbullah üyelerinin taşıdığı çağrı cihazlarını patlatarak aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı siber-askeri operasyonu hatırlattı.

AMERİKAN HALKI İSRAİL DESTEĞİNE KARŞI: BÜTÇE 1,15 TRİLYON DOLAR

Bu yıl 1,15 trilyon dolar gibi rekor bir büyüklüğe ulaşan savunma bütçesi (NDAA), sadece Bölüm 224 ile sınırlı kalmıyor. Tasarıda tamamen "İsrail ile ilgili konular" başlığı altında tünel imhası ve insansız hava aracı önleme kapasiteleri gibi alanlarda da zorunlu işbirlikleri yer alıyor. Ancak Kongre'deki bu ısrara rağmen, Amerikan halkının eğilimi tamamen tersi bir yön çiziyor. Bu ay yapılan güncel bir New York Times anketine göre, ABD'li seçmenlerin yüzde 57'si İsrail'e ek ekonomik ve askeri destek sağlanmasına kesin olarak karşı çıktı.

Seçmenlerin yüzde 62'si ise Washington’ın İsrail-Filistin çatışmasındaki mevcut politikasını onaylamıyor.

İSRAİL'DE KAN DONDURAN DUA ETKİNLİĞİ

Washington'da askeri yardımların şeffaflığı ve İsrail'in savaş politikaları üzerinden tartışmalar yürütülürken, Tel Aviv cephesinde ise diplomatik teamülleri altüst eden kan dondurucu bir gelişme yaşandı. İsrailli milletvekilleri, hükümet yetkilileri ve 38 farklı ülkeden gelen Hristiyan katılımcılar, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kudüs Dua Kahvaltısı etkinliği kapsamında meclis binasında bir araya geldi.

"AĞLAYARAK GÜNAH ÇIKARDILAR"

Etkinlik kapsamında kürsüye çıkan katılımcılar, kendi ulusları adına İsrail'den ve Tanrı'dan af dileyerek kan donduran destek mesajları verdi:

Çin'den katılan Sarah Zhu "Tanrım, İsrail'i desteklemeyerek yaptığımız her şey için bizi affet. Tanrım, bize İsrail'i nasıl seveceğimizi ve İsrail'i nasıl destekleyeceğimizi öğretmen için dua ediyorum." dedi.

İngiltere'den Clive ve Jane Urquhart ise "Tanrım, İsrail'e sırtımızı döndüğümüz, Yahudi halkını savunmadığımız ve ülkemizin sokaklarında antisemitizmin başıboş gezinmesine izin verdiğimiz için bizi affet. Bir ulus olarak bir kez daha İsrail'in ve Yahudi halkının yanında durup desteğimizi sunalım ve onlara dost olalım." şeklinde dua etti.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Knesset çatısı altında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler küresel ölçekte çok büyük tepki topladı. Kullanıcılar, hiçbir resmi diplomatik yetkisi ya da devlet temsili bulunmayan sivil grupların İsrail meclisinde "devletleri adına" diz çöküp af dilemesini "çılgınca" ve "diplomatik bir absürtlük" olarak tasvir etti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırıma dikkati çeken kullanıcılar, işgal altındaki ilistin ve Lübnan topraklarında İsrail'in yasa dışı eylemlerini hatırlattı.

Almanya'dan katılan Harald Eckert'in İsrail Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Holokost'a" atıfla "bir daha asla" (never again) ifadesini kullandığına dikkati çeken kullanıcılar, bölgede devasa insani krize ve yıkıma sebep olan İsrail politikalarına körü körüne destek verilmesini eleştirdi.

