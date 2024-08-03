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İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı kana buladı! Bir ayda onlarca ev ve tesis vuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Netanyahu'nun emriyle 7 Ekim 2023'ten beri Filistin'de soykırım yapan İsrail, temmuz ayında da Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı bombaladı. İsrail'in iki bölgede bir ay içinde 135 ev ve tesisi harabeye çevirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun temmuz ayında işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 135 ev ve tesisi yıktığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin yayımladığı aylık raporda, İsrail ordusunun temmuz ayında da işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine karşı onlarca saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı kana buladı! Bir ayda onlarca ev ve tesis vuruldu - 1. Resim

ONLARCA YAPI VE TESİS VURULDU

İsrail askerlerinin temmuz ayında 62'si meskun ev, 14'ü oturulmayan ev, 12'si de tarım tesisi olmak üzere 135 yapı ve tesisi yerle bir ettiği belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, "topraklara el koyma, saha infazları, sabotaj, ağaçları sökme, mülklere el koyma" gibi suçları içeren toplam 196 saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı kana buladı! Bir ayda onlarca ev ve tesis vuruldu - 2. Resim

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 870'i zeytin ağacı olmak üzere 970 ağacı söktüğü, 4 bin 500 dönüm araziye de el koyduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı kana buladı! Bir ayda onlarca ev ve tesis vuruldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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