İsrail, ABD ile Hamas arasında Gazze planına yönelik kritik görüşmenin Türkiye’de yapılacağını duyurdu

ABD özel elçisi Steve Witkoff ile Hamas müzakere heyeti başkanı Halil el-Hayya, bugün İstanbul’da bir araya geliyor.

The Times of Israel’in haberine göre görüşmenin merkezinde Gazze’deki ateşkes dosyası bulunuyor. İsrail’in ağır saldırılarla tahrip ettiği bölge için yürütülen diplomasi trafiği, Türkiye’nin ev sahipliğinde yeni bir aşamaya geçiyor.

ABD–HAMAS TEMASI İKİNCİ KEZ

Witkoff ile el-Hayya’nın teması, iki tarafın ikinci yüz yüze görüşmesi olacak. İlk buluşma, 9 Ekim’de Mısır’da ateşkes anlaşması imzalanmadan saatler önce gerçekleşmişti.

Trump’ın danışman ekibi, süreçte Hamas heyetine, tarafların şartlara uyduğu sürece ABD’nin İsrail’i de anlaşmaya bağlı kalmaya zorlayacağı mesajını iletmişti.

Witkoff, geçen ay yaptığı ortak röportajda el-Hayya ile aralarındaki iletişimin kayıplar üzerinden güçlendiğini söylemişti. Witkoff’un oğlu Andrew aşırı doz nedeniyle hayatını kaybetmişti. El-Hayya’nın oğlu Himam ise Doha’daki İsrail hava saldırısında ölmüştü. Kushner, iki ismin bu acıları paylaşarak görüşmelerde ortak bir dil yakaladığını aktarmıştı.

ATEŞKES MASASINDA ZORLU BAŞLIKLAR

İstanbul’daki görüşmede Gazze’de süren ateşkesin geleceği yeniden ele alınacak.

Hamas tarafı, BM Güvenlik Konseyi'nin savaş sonrası Gazze düzenine ilişkin kararına karşı çıkarken, ABD ateşkesin sürdürülmesi için temaslarını yoğunlaştırmış durumda.

İsrail’in sahada neden olduğu tahribat ve siyasi gerilim, bu görüşmeyi daha kritik hale getiriyor.

SARI HAT ÜZERİNDE TARTIŞMALAR

Witkoff’un son haftalarda yürüttüğü temaslarda, Gazze’nin güneyindeki tünellerde bulunan Hamas mensuplarının güvenli geçiş ihtimalleri de gündemdeydi.

ABD, silah bırakma seçeneklerine bağlı olarak belirli kişilerin Sarı Hat’ın diğer tarafına ya da üçüncü ülkelere geçişine izin verilmesi için İsrail’i ikna etmeye çalışıyor. Netanyahu ise bu yaklaşımı reddetmeye devam ediyor.

TRUMP YÖNETİMİNİN DOSYASI NE?

Witkoff’un temasları, Trump’ın Gazze savaşını sonlandırmak için hazırladığı 20 maddelik plan kapsamında devam ediyor.

Plan Eylül ayında Beyaz Saray’da açıklanmış, ancak ne İsrail ne de Hamas metin üzerinde uzlaşmaya yanaşmıştı.

Yalnızca 9 Ekim’de ateşkes, ilk çekilme, rehine-tutuklu takası ve insani yardım başlıklarını içeren ayrı bir metin üzerinde anlaşmaya varılmıştı.

