D-100 kara yolu Küçükçekmece Bahçelievler istikametinde seyir halindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Feci kazada motosikletten savrulan 2 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu Küçükçekmece Bahçelievler istikametinde saat 11.00'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarparak durabildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

50 metre sürüklenen motosikletin üzerinde bulunan 2 kişi de yola savruldu. Motosikletin arkasında oturan Asmar Moharram Zadeh isimli kadın olay yerinde hayatını kaybederken erkek şahıs ise ağır yaralandı. Kadının cansız bedeni ve yaralı şahıs ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Motosikletin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

