Yunanistan’ı ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu

Yunanistan’da yayın yapan parapolitika.gr, Atina ile İsrail arasında savunma hattında kurulan yeni yakınlaşmayı manşetine taşıdı.

Atina, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin gölgesinde İsrail’le askeri işbirliğini hızlandırdı.

İsrail Savunma Bakanı Atina’da Türkiye’yi hedef aldı! "Karşımızda bizi bulursunuz"

TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Dendias ile Katz’ın görüşmesinde insansız hava araçları, otonom deniz sistemleri ve siber güvenlik başlıkları öne çıktı. 2026 yılı için Yunanistan ve İsrail arasında 55 ortak askeri faaliyet planlandığı yazıldı.

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı konuşmada dezenformasyona başvurarak “Uluslararası hukuku ve deniz hukukunu sorgulayan istikrarsızlaştırıcı taktikler” ifadesiyle Türkiye’yi hedef aldı.

Dendias, açıklamasında “Yunanistan egemenliğini savunuyor” sözlerini kullandı.

İSRAİL: GÜÇLÜ OLMAZSAK AYAKTA KALAMAYIZ

İsrail Savunma Bakanı Katz, Doğu Akdeniz’de ortak çıkarlar vurgusu yaparken, bölgeyi istikrarsızlaştıran güçlere karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Katz Netanyahu'nun ağzından çıkanları tekrarlayarak, "bölgede hayali imparatorluklar kurmak isteyenlere izin verilmeyeceğiz" diyerek tehdit etti.

YUNAN BASINI ANKARA'YA MESAJ DEDİ

Yunan Savunma Bakanı Dendias, konuşmasının devamında askeri işbirliği vurgusunu öne çıkararak Ankara’ya yönelik mesaj verdi. Dendias, “İkili ve askeri düzeyde işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. 2026 askeri işbirliği anlaşmasından memnunum. Toplam 55 faaliyet planlandı; 29’u Yunanistan’da, 26’sı İsrail’de yapılacak. Askeri tatbikatlar ve çeşitli eylemler bu kapsamda yer alıyor. Bu, işbirliği ruhuyla şekillenen anlaşmalardan daha fazlası. Bölgenin karşı karşıya olduğu zorlukları ele alıyoruz” sözlerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ’DE YENİ BLOK ARAYIŞI

Parapolitika’ya göre Atina-Tel Aviv hattında kurulan bu askeri yakınlaşma, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi dengelemeyi hedefleyen yeni bir cephe arayışının parçası.

İddialara göre zor durumda kalan Miçotakis yönetimi Yunanistan-İsrail işbirliği dışında ABD'yi de yeni ittifakına katmak istiyor.

