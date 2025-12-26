İsrail'den Batı Şeria'da tarıma darbe! Zarar 7 milyon dolar
Batı Şeria’da son bir haftada gerçekleşen İsrail saldırıları, çoğunluğu zeytin olmak üzere 8 binden fazla ağacın yok olmasına neden oldu. Tarımsal zararın tahmini olarak 7 milyon doları bulduğu bildirildi.
- Filistin Tarım Bakanlığı, Batı Şeria'da İsrail saldırıları nedeniyle tarım sektöründe ciddi kayıplar yaşandığını duyurdu.
- Saldırılarda çoğunluğu zeytin ağacı olmak üzere 8 binden fazla ağaç kökünden söküldü ve tahmini zarar 7 milyon doları buldu.
- Raporda, saldırılarda "hızlı ve ciddi bir artış" kaydedildiği ve bunun toprakları ele geçirme politikasının parçası olduğu belirtildi.
- Tarım altyapısı da hedef alındı; 13 su kuyusu, sulama sistemleri, 82 arı kovanı tahrip edildi ve bazı bölgelerde koyunlar zehirlendi.
Filistin Tarım Bakanlığı, Batı Şeria’da son bir haftada gerçekleşen İsrail saldırıları nedeniyle tarım sektöründe ciddi kayıplar yaşandığını duyurdu. Rapora göre, çoğunluğu zeytin ağacı olmak üzere 8 binden fazla ağaç kökünden söküldü ve tahmini zararın 7 milyon doları bulduğu ifade edildi.
SALDIRILARDA CİDDİ ARTIŞ VAR
Bakanlığın haftalık raporunda, İsrail ordusu ve bölgede yerleşim kuran İsraillilerin tarım alanlarını ve gıda güvenliği kaynaklarını hedef aldığı saldırılarda "hızlı ve ciddi artış" kaydedildiği belirtildi.
Raporda, saldırıların Batı Şeria’nın kuzey ve orta bölgelerinde yoğunlaştığı ve sistematik bir şekilde toprakları ele geçirme ve asli sakinlerden arındırma politikasının parçası olduğu vurgulandı.
BAZI BÖLGELERDE KOYUNLAR ZEHİRLENDİ
Özellikle Cenin’in batısındaki Es-Seyletu el-Harisiyye kasabasında 5 bin, Ramallah’ın doğusundaki Turmus Ayya’da ise 3 bin zeytin ağacı yok edildi. Tarımsal altyapının da zarar gördüğü raporda, 13 su kuyusu, bir tarım odası ve sulama sistemlerinin tahrip edildiği, pompaların çalındığı, 82 arı kovanının imha edildiği ve bazı bölgelerde koyunların zehirlendiği kaydedildi.