Batı Şeria’da son bir haftada gerçekleşen İsrail saldırıları, çoğunluğu zeytin olmak üzere 8 binden fazla ağacın yok olmasına neden oldu. Tarımsal zararın tahmini olarak 7 milyon doları bulduğu bildirildi.

Filistin Tarım Bakanlığı, Batı Şeria’da son bir haftada gerçekleşen İsrail saldırıları nedeniyle tarım sektöründe ciddi kayıplar yaşandığını duyurdu. Rapora göre, çoğunluğu zeytin ağacı olmak üzere 8 binden fazla ağaç kökünden söküldü ve tahmini zararın 7 milyon doları bulduğu ifade edildi.

SALDIRILARDA CİDDİ ARTIŞ VAR

Bakanlığın haftalık raporunda, İsrail ordusu ve bölgede yerleşim kuran İsraillilerin tarım alanlarını ve gıda güvenliği kaynaklarını hedef aldığı saldırılarda "hızlı ve ciddi artış" kaydedildiği belirtildi.

Raporda, saldırıların Batı Şeria’nın kuzey ve orta bölgelerinde yoğunlaştığı ve sistematik bir şekilde toprakları ele geçirme ve asli sakinlerden arındırma politikasının parçası olduğu vurgulandı.

BAZI BÖLGELERDE KOYUNLAR ZEHİRLENDİ

Özellikle Cenin’in batısındaki Es-Seyletu el-Harisiyye kasabasında 5 bin, Ramallah’ın doğusundaki Turmus Ayya’da ise 3 bin zeytin ağacı yok edildi. Tarımsal altyapının da zarar gördüğü raporda, 13 su kuyusu, bir tarım odası ve sulama sistemlerinin tahrip edildiği, pompaların çalındığı, 82 arı kovanının imha edildiği ve bazı bölgelerde koyunların zehirlendiği kaydedildi.

