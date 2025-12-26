Hakkari-Van karayolunda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek Zap Suyu’na uçtu. Sürücü ağır yaralı halde kurtarılırken, araçtaki 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Siverek-Viranşehir yolundaki feci kazanın ardından bir kötü haber de Hakkari'nin girişinden geldi. İddiaya göre Seyir Kafe otoparkından çıkan S.D. isimli kadın sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan Zap Suyu'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri ile birlikte Rampa ekipleri sevk edildi.

ÇEVREDEKİLER DE DESTEK VERDİ

Çevrede bulunan vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan kadın sürücü, ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

KAYIPLAR HER YERDE ARANIYOR

Araçta toplam 3 kişinin bulunduğu iddia edilirken, bölgede kayıp olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Kaza yerine gelen Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata'da çalışmaları yakında denetledi.

