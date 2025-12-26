Şanlıurfa'da 'Hemo' Köprüsü mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada ikisi ağır 7 kişi yaralandı. Yaralıların arasında yaşları 6 ve 5 olan iki çocuğun da olduğu öğrenildi.

Korkunç kaza Siverek-Viranşehir Karayolu’nun Şekerli Mahallesi yakınlarında bulunan "Hemo" Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Viranşehir istikametinden Siverek yönüne seyir halinde olan Ramazan B. (61) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Ercan C. (38) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada sürücüler Ramazan B. ve Ercan C. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ali T. (36), Abdülkadir C. (6), Emine C. (39), Ramazan C. (31) ve Cansu C. (5) yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 YAŞINDAKİ CANSU'NUN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 5 yaşındaki Cansu C. ile sürücü Ercan C.’nin durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Diğer 5 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

