Edirne'de doğal gaz döşemesinde göçük! Ölü ve yaralılar var
Edirne’de doğal gaz hattı çalışmasında toprak kayması meydana geldi. 3 işçiden biri hayatını kaybetti, diğerleri hastanede tedavi altına alındı.
Edirne'de doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması felaketinde işçiler göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan 3 işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan işçilerden M.Y, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. M.Y, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
