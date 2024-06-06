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İsrail'den Filistin'de görülmemiş zulüm! Öldürüp yollarına devam ettiler

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Dünya Haberleri

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Batı Şeria'ya baskın düzenledi. İsrail askerleri yoldan geçen iki Filistinliyi sebepsiz yere öldürüp, yoluna devam etti. İsrail askerleri aynı zamanda bir Filistinliyi insanlık dışı muamele yaparak gözaltına aldı. O anlar kameralara yansıdı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam saldırılarını sürdüren İsrail, Filistin'in diğer kesimlerinde de baskı ve zulmünü devam ettiriyor. İsrail güçleri bugün Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin Kampı’na baskın düzenledi. Saldırılar nedeniyle en az 6 Filistinli yaralandı. Motosiklet üzerinde giderken vurulan iki Filistinli ise hayatını kaybetti.

İSRAİL BATI ŞERİA'YI BASKIN DÜZENLEDİ

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Kampı’na baskın düzenledi. Baskında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktığını aktaran görgü tanıkları, İsrail keskin nişancılarının Cenin kentindeki evlerin çatılarına konuşlandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait savaş helikopterinden de kampa ateş edildiğini ifade ederek, İsrail askerlerinin kamptaki bir evin etrafını da kuşattığını kaydetti. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin Filistinli Kampı’na düzenlediği baskında en az 6 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Filistin İslami Cihad Hareketi’ne bağlı Kudüs Seriyyeleri – Cenin Tugayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Mücahitlerimiz, Cenin kampındaki Cabriyat bölgesi civarında özel bir kuvvet (İsrail ordusu) tespit ettikten sonra şiddetli çatışmalara girişti ve oraya kurşun yağdırarak bölgeye sızmaya çalışan gücün (İsrail askerleri) mensuplarına kayıplar verdirdi.” ifadeleri kullanıldı.

TEKMELEYİP BAŞINA BASTILAR

İsrail askerleri, aynı zamanda işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Bab el Zaviye bölgesinde bir Filistinliyi gözaltına aldı. Askerlerin Filistinli gence yaptıkları insanlık dışı muamele kameralara yansıdı. İsrail askerleri Filistinli genci tekmeleyip başına bastığı görülüyor.

İsrail'den Filistin'de görülmemiş zulüm! Öldürüp yollarına devam ettiler - 1. Resim

İsrail'den Filistin'de görülmemiş zulüm! Öldürüp yollarına devam ettiler - 2. Resim

İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRÜP YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Öte yandan İsrail askerleri Cenin'de kendi halinde yolda seyir halinde olan motorsiklet üzerindeki iki Filistinliye sebepsiz yere ateş açtı. Filistinliler olay yerinde hayatını kaybederken işgal güçlerinin hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiği anlar dikkat çekti.

İsrail'den Filistin'de görülmemiş zulüm! Öldürüp yollarına devam ettiler - 3. Resim

İsrail'den Filistin'de görülmemiş zulüm! Öldürüp yollarına devam ettiler - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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