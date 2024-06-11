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Joe Biden 1 dakika boyunca dondu kaldı! ABD medyası kaynamaya başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Biden'ın Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte çekilen görüntüleri endişeye neden oldu. Görüntülerde Biden, 1 dakika boyunca hareketsiz duruyor.

Gaflarıyla olduğu kadar hareketleriyle de çok konuşulan ABD Başkan Joe Biden'ın sosyal medyaya yansıyan son görüntüleri dikkat çekti. ABD'nin Ulusal Özgürlük Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte Biden, birçok ünlü ismin katıldığı konserleri ve canlı performansları davetlilerle birlikte izledi. 

2020'de Minnesota'da polisin saldırısı yüzünden hayatını kaybeden George Floyd'un ağabeyi Philonise Floyd'un da katıldığı etkinlikte Biden canlı performans sırasında bir anda dondu kaldı. Etrafındakilerin dans edip, ritmik hareketler yaptığı sırada Biden'ın hareketsiz kalması şaşkınlığa neden oldu.

ABD medyası Biden'ın sağlık sorunları yaşıyor olabileceğini iddia etti. 

Etkinlikte Gladys Knight, Patti LaBelle, Doug E. Freshand ve Kirk Franklin gibi isimler yer aldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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