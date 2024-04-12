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Kırgızistan'dan Rusya'ya nota! Müsteşarın evini bastılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kırgızistan&#039;dan Rusya&#039;ya nota! Müsteşarın evini bastılar

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya, Kırgızistan'ın Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı'nın evine baskın düzenledi. Müsteşar'ın eşinin darbedildiği ve çocuklarının psikolojik şiddete maruz kaldığı iddia edilen baskın sonrası Kırgızistan Rusya'ya nota verdi.

Rusya'nın Kırgızistan Büyükelçiliği Müsteşarı'nın evine baskın düzenleyerek eşini ve çocuklarını şiddete maruz bırakması, iki ülke arasında gerilime yol açtı.

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TEPKİ ÇEKEN EYLEME NOTA GELDİ

Kırgızistan, Rus kolluk kuvvetleri çalışanlarının ülkenin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı'nın aile üyelerine ilişkin "18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi" hükümlerini ağır şekilde ihlal eden eylemlerine tepki göstererek Rusya Dışişleri Bakanlığına nota verdi.

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ADALETE TESLİM EDİLMELERİ İSTENDİ

Kırgız Cumhuriyeti'nin diplomatik misyonunun akredite çalışanlarına karşı Rusya Federasyonu kolluk kuvvetlerince yapılan bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu, titiz bir soruşturma yapılması ve faillerin mümkün olan en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği aktarıldı.

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RUSYA KONUYU ARAŞTIRACAK

Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı Buriyev de hadiseden duyduğu üzüntüyü dile getirerek Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığının, Kırgız tarafından alınan nota doğrultusunda konunun araştırıldığı ve sonuçların Kırgız tarafına bildirileceğini belirtti.

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MÜSTEŞAR'IN EVİNİ BASTILAR

Rusya'da kolluk kuvvetlerince yapılan ikamet denetim ve kontrolleri sonucunda, Kırgızistan'ın Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı'nın evine girildiği, gerekli belgeler ibraz edilmesine rağmen Müsteşar'ın eşinin darbedildiği ve çocuklarının psikolojik şiddet gördüğü ifade edildi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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