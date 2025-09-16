Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kolombiya'da tüyler ürperten keşif! Gizli mezarlarda onlarca ceset bulundu

Kolombiya'da tüyler ürperten keşif! Gizli mezarlarda onlarca ceset bulundu

Kolombiya'nın Narino yönetim bölgesinde yapılan kazılarda 22 cesedin bulunduğu gizli mezarlar tespit edildi. Cesetlerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Yerel basına göre, hükümet ile silahlı gruplar arasında sürdürülen diyalog kapsamında Narino'ya bağlı Samaniego, Santacruz de Guachaves ve Cumbal belediyelerinin kırsalında arama çalışmaları yürütüldü.

22 CESEDİN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Barış Yüksek Komiserliği Ofisi'nden yapılan açıklamada, toplu mezarlardan çıkarılan 22 cesedin kimlik tespiti için sürecin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu çalışmaların şiddetin azaltılması, bölgesel dönüşüm ve kayıp kişilerin bulunması yönündeki çabaların bir parçası olduğu vurgulandı.

Hükümete bağlı Barış Yüksek Komiserliği, çatışma ve şiddet olaylarında hayatını kaybeden kayıp kişilerin bulunması amacıyla Narino ve çevresindeki bölgelerde silahlı gruplarla zaman zaman barış görüşmeleri yürütüyor.

Barış sürecinin yürütülmesi, ateşkes, kayıp kişilerin bulunması, silahsızlanma, yeniden entegrasyon çalışmaları yürüten Barış Yüksek Komiserliği sivil toplum örgütleriyle de işbirliği yapıyor.

