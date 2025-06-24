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Pezeşkiyan'dan ateşkes mesajı: İran'ın hakkını konuşmaya hazırız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pezeşkiyan&#039;dan ateşkes mesajı: İran&#039;ın hakkını konuşmaya hazırız
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği ateşkese yönelik açıklama geldi. İran lideri, müzakere masasında İran'ın hakkını konuşmaya hazır olduklarını ancak "İsrail ateşkese uymalarının şart" olduğunu söyledi.

İsrail ile İran arasında 11 gündür devam eden savaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla yeni bir yola girdi. Trump, İran'ın Katar'daki Amerikan üssüne misilleme saldırısının ardından İsrail ile İran arasında ateşkes için mutabakata varıldığını duyurdu.

İran'a saldırıdan önce haber verdiği için özellikle teşekkür eden Trump, ateşkese önce Tahran yönetiminin başlayacağını ardından ise İsrail'in saldırılarının duracağını belirtti. 

Taraflardan ateşkes için çelişkili açıklamalar gelmeye devam ederken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan dikkat çeken mesajlar verdi.

MASADA KONUŞMAYA HAZIRIZ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Malezya Başbakanı İbrahim ile görüşmesinde İran Cumhurbaşkanı, "Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir. Tahran, müzakere masasında İran halkının haklarını konuşmaya ve savunmaya hazır." dedi.

İSRAİL VE ABD'NİN SALDIRILARINA CEVAP VERMEK ZORUNDA KALDIK

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Umman Sultanı Bin Tarık ile görüşmesinde, "Birlikte işbirliği yaparak, savaş ve çatışmadan uzak, ilerleme, huzur ve barış dolu bir bölge inşa edebiliriz." dedi.

Pezeşkiyan, İsrail'in askeri saldırısına ABD'nin doğrudan müdahalesinin İran'ı karşılık vermeye mecbur bıraktığını söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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