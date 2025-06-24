İsrail-İran ateşkesi savaşı neden durdurmadı? Hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor!

İsrail İran arasında yükselen tansiyonun ardından ateşkes kararı savaşın biteceğini düşündürdü. Ancak hava saldırılarının hız kesmeden devam etmesi, İsrail İran arasındaki ateşkes bozuldu mu sorusunu gündeme taşıdı.

Orta Doğu’da gerilim günden güne artarken İsrail-İran çatışmasında ateşkes kararı savaşın sona ereceğini düşündürdü. ABD Başkanı Donald Trump, "Ateşkes yürürlüğe girdi. Lütfen ihlal etmeyin" sözleri ile ateşkesi duyurmuştu. Ancak 24 Haziran Salı günü İsrail İran arasında hava saldırılarının devam ettiği ortaya çıktı.

İSRAİL İRAN ATEŞKESİ SAVAŞI NEDEN DURDURMADI?

İsrail’in İran’ın nükleer programını hedef alarak düzenlediği saldırıyla başlayan gerilim gün geçtikçe etkisini artırıyor. Tüm dünya basını tarafından takip edilen süreci, ateşkes kararının duyurulmasıyla sona erecek gibi düşünülse de saldırıların yeniden başlaması bu iyimserliği gölgeledi.

İSRAİL İRAN ATEŞKESİ BOZULDU MU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran ile Tel Aviv arasında duyurduğu ateşkese rağmen İsrail, bakanlarının İran konusunda kamuoyuna açıklama yapmasını yasakladı. Başbakanlık Basın Ofisi tarafından kabine üyelerine gönderilen talimatta, İran hakkında konuşma yasağı getirildiği öğrenildi.

İSRAİL İRAN SAVAŞI SON DAKİKA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini ve buna karşılık olarak İsrail ordusunun Tahran’daki hedeflere yönelik saldırılara başladığını açıkladı. İsrail ordu sözcüsü de yaptığı açıklamada, İran’dan ateşkese rağmen İsrail topraklarına füzeler fırlatıldığını ve halkın sığınaklara yönlendirildiğini bildirdi. İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çaldığı, bölgede alarm durumuna geçildiği bildirildi.

İran basını ise 24 Haziran sabahı saat 07.30 itibarıyla ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Ancak saatler sonra Tel Aviv yönetimi tarafından İran’a yönelik yeni füze saldırıları başlatıldı. İsrail’in bu saldırısının gerekçesi olarak İran’dan ateşkese rağmen gelen saldırılar gösterildi.