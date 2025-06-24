Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İsrail-İran ateşkesi savaşı neden durdurmadı? Hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor!

İsrail-İran ateşkesi savaşı neden durdurmadı? Hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail-İran ateşkesi savaşı neden durdurmadı? Hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor!
İsrail, İran, Ateşkes, Savaş, Gerilim, Hava Saldırıları, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail İran arasında yükselen tansiyonun ardından ateşkes kararı savaşın biteceğini düşündürdü. Ancak hava saldırılarının hız kesmeden devam etmesi, İsrail İran arasındaki ateşkes bozuldu mu sorusunu gündeme taşıdı.

Orta Doğu’da gerilim günden güne artarken İsrail-İran çatışmasında ateşkes kararı savaşın sona ereceğini düşündürdü. ABD Başkanı Donald Trump, "Ateşkes yürürlüğe girdi. Lütfen ihlal etmeyin" sözleri ile ateşkesi duyurmuştu. Ancak 24 Haziran Salı günü İsrail İran arasında hava saldırılarının devam ettiği ortaya çıktı.

İsrail-İran ateşkesi savaşı neden durdurmadı? Hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor! - 1. Resim

İSRAİL İRAN ATEŞKESİ SAVAŞI NEDEN DURDURMADI?

İsrail’in İran’ın nükleer programını hedef alarak düzenlediği saldırıyla başlayan gerilim gün geçtikçe etkisini artırıyor. Tüm dünya basını tarafından takip edilen süreci, ateşkes kararının duyurulmasıyla sona erecek gibi düşünülse de saldırıların yeniden başlaması bu iyimserliği gölgeledi.

İsrail-İran ateşkesi savaşı neden durdurmadı? Hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor! - 2. Resim

İSRAİL İRAN ATEŞKESİ BOZULDU MU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran ile Tel Aviv arasında duyurduğu ateşkese rağmen İsrail, bakanlarının İran konusunda kamuoyuna açıklama yapmasını yasakladı. Başbakanlık Basın Ofisi tarafından kabine üyelerine gönderilen talimatta, İran hakkında konuşma yasağı getirildiği öğrenildi.

İsrail-İran ateşkesi savaşı neden durdurmadı? Hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor! - 3. Resim

İSRAİL İRAN SAVAŞI SON DAKİKA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini ve buna karşılık olarak İsrail ordusunun Tahran’daki hedeflere yönelik saldırılara başladığını açıkladı. İsrail ordu sözcüsü de yaptığı açıklamada, İran’dan ateşkese rağmen İsrail topraklarına füzeler fırlatıldığını ve halkın sığınaklara yönlendirildiğini bildirdi. İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çaldığı, bölgede alarm durumuna geçildiği bildirildi.

İran basını ise 24 Haziran sabahı saat 07.30 itibarıyla ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Ancak saatler sonra Tel Aviv yönetimi tarafından İran’a yönelik yeni füze saldırıları başlatıldı. İsrail’in bu saldırısının gerekçesi olarak İran’dan ateşkese rağmen gelen saldırılar gösterildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mezunlar OBP güncelleyecek mi, OBP güncelleme ne zaman ve nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplamaTatil zehir oldu! Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mezunlar OBP güncelleyecek mi, OBP güncelleme ne zaman ve nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama - HaberlerMezunlar OBP güncelleyecek mi, OBP güncelleme ne zaman ve nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplamaMSÜ mülakat ne zaman? 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı! - HaberlerMSÜ mülakat ne zaman? 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı!24 Haziran Salı bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 24 Haziran 2025 maç programı belli oldu - Haberler24 Haziran Salı bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 24 Haziran 2025 maç programı belli olduTesto Taylan kimdir? Taylan Özgüç Danyıldız sporcu kimliğiyle dikkat çekiyor - HaberlerTesto Taylan kimdir? Taylan Özgüç Danyıldız sporcu kimliğiyle dikkat çekiyorAğustos celbiyle askere gidecekler dikkat! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? - HaberlerAğustos celbiyle askere gidecekler dikkat! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?S-400’ler aktif mi? Çelik Kubbe ve Türkiye’nin hava savunmasında son durum - HaberlerS-400’ler aktif mi? Çelik Kubbe ve Türkiye’nin hava savunmasında son durum
Sonraki Haber Yükleniyor...