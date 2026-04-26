Şehirleri karış karış keşfetmek isteyenler dikkat! ‘En yürünebilir şehirler’ listesi açıklandı: Listede Türkiye’den bir kent de var
Ücretsiz yürüyüş turları düzenleyen GuruWalk platformu, gezginlerin geri bildirimlerine dayanarak hazırladığı "2026 Yılının En İyi 100 Yürünebilir Şehri" listesini paylaştı. Daily Mail'de yer alan habere göre, şehirleri toplu taşıma yerine yürüyerek, sokak sokak keşfetmek isteyenler için hazırlanan listede zirveye Roma otururken, Türkiye’den de bir kent en yürünebilir 15 şehrin arasında yerini aldı.
İŞTE EN YÜRÜNEBİLİR 15 ŞEHİR
1. Roma
Antik yapıları ve birbirine yakın turistik noktalarıyla listenin zirvesinde. Kolezyum, Trevi Çeşmesi ve Pantheon aynı gün yürüyerek gezilebiliyor.
2. Madrid
Plaza Mayor, San Miguel Pazarı ve Kraliyet Sarayı gibi noktalar birbirine yakın. El Retiro Parkı şehre nefes aldırıyor.
3. Budapeşte
Özellikle Pest bölgesi yürüyüş için ideal. Toplu taşıma destekleyici olarak kullanılıyor.
4. Prag
Tarihi meydanları ve taş sokaklarıyla yürüyüş dostu bir şehir olarak öne çıkıyor.
5. Lizbon
Lizbon'un kompakt yapısı sayesinde yürüyerek keşfetmenin oldukça kolay olduğu belirtiliyor.
6. Amsterdam
Bisikletle ünlü olan Amsterdam'ın kanalları ve sokakları yürüyüş için de çok uygun.
7. Porto
Yürünebilirliği yüksek ancak dik yokuşları nedeniyle "çelik gibi bacaklar" gerektirdiği belirtiliyor.
8. Barselona
Kompakt yapısı ve sahil avantajıyla şehir gezisi için ideal olduğu vurgulanıyor.
9. Londra
Zengin kültürel mirası ve birbirinden farklı karakterdeki mahalleleriyle 9. sıradaki yerini koruyor.
10. Berlin
20. yüzyıl tarihini yansıtan simge yapıların merkezi konumu yürüyüşü kolaylaştırıyor.
11. Paris
Seine Nehri kıyısı boyunca bir uçtan diğer uca yürüyerek şehri keşfetmenin büyüleyici bir deneyim sunduğu kaydediliyor.
12.Sevilla
Yaz sıcakları dışında yılın geri kalanında yürüyerek gezmek için en uygun noktalardan biri
13. İstanbul
2025 yılında 64 milyon turistle rekor kıran Türkiye'nin gözbebeği İstanbul, 'yaya dostu' yollarıyla en yürünebilir yollar listesinde 13. sırada yerini aldı.
14. Krakow
Dev ana meydanı ve çevresinde toplanan turistik noktalarıyla pratik bir rota olduğu belirtiliyor.
15. Floransa
Kompakt yapısıyla rahat gezilebildiği, şehirdeki en büyük zorluğun ise yoğun turist kalabalığı olduğu kaydediliyor.