Ücretsiz yürüyüş turları düzenleyen GuruWalk platformu, gezginlerin geri bildirimlerine dayanarak hazırladığı "2026 Yılının En İyi 100 Yürünebilir Şehri" listesini paylaştı. Daily Mail'de yer alan habere göre, şehirleri toplu taşıma yerine yürüyerek, sokak sokak keşfetmek isteyenler için hazırlanan listede zirveye Roma otururken, Türkiye’den de bir kent en yürünebilir 15 şehrin arasında yerini aldı.

İŞTE EN YÜRÜNEBİLİR 15 ŞEHİR 1. Roma Antik yapıları ve birbirine yakın turistik noktalarıyla listenin zirvesinde. Kolezyum, Trevi Çeşmesi ve Pantheon aynı gün yürüyerek gezilebiliyor.

2. Madrid Plaza Mayor, San Miguel Pazarı ve Kraliyet Sarayı gibi noktalar birbirine yakın. El Retiro Parkı şehre nefes aldırıyor.

3. Budapeşte Özellikle Pest bölgesi yürüyüş için ideal. Toplu taşıma destekleyici olarak kullanılıyor.

4. Prag Tarihi meydanları ve taş sokaklarıyla yürüyüş dostu bir şehir olarak öne çıkıyor.

5. Lizbon Lizbon'un kompakt yapısı sayesinde yürüyerek keşfetmenin oldukça kolay olduğu belirtiliyor.

6. Amsterdam Bisikletle ünlü olan Amsterdam'ın kanalları ve sokakları yürüyüş için de çok uygun.

7. Porto Yürünebilirliği yüksek ancak dik yokuşları nedeniyle "çelik gibi bacaklar" gerektirdiği belirtiliyor.

8. Barselona Kompakt yapısı ve sahil avantajıyla şehir gezisi için ideal olduğu vurgulanıyor.

9. Londra Zengin kültürel mirası ve birbirinden farklı karakterdeki mahalleleriyle 9. sıradaki yerini koruyor.

10. Berlin 20. yüzyıl tarihini yansıtan simge yapıların merkezi konumu yürüyüşü kolaylaştırıyor.

11. Paris Seine Nehri kıyısı boyunca bir uçtan diğer uca yürüyerek şehri keşfetmenin büyüleyici bir deneyim sunduğu kaydediliyor.

12.Sevilla Yaz sıcakları dışında yılın geri kalanında yürüyerek gezmek için en uygun noktalardan biri

13. İstanbul 2025 yılında 64 milyon turistle rekor kıran Türkiye'nin gözbebeği İstanbul, 'yaya dostu' yollarıyla en yürünebilir yollar listesinde 13. sırada yerini aldı.

14. Krakow Dev ana meydanı ve çevresinde toplanan turistik noktalarıyla pratik bir rota olduğu belirtiliyor.

15. Floransa Kompakt yapısıyla rahat gezilebildiği, şehirdeki en büyük zorluğun ise yoğun turist kalabalığı olduğu kaydediliyor.

