Terör örgütü YPG/SDG'nin 6 Ocak'tan bu yana Halep'te yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk, dördü kadın olmak üzere 23 kişinin öldüğü, 104'ünün de yaralandığı bildirildi.

Terör örgütünün saldırılarında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının olduğu 104 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yarılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

