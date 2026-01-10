Anadolu Ajansı
Terör örgütü YPG saldırılarında 23 sivil hayatını kaybetti
Terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'teki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk, dördü kadın olmak üzere 23 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda 104 kişi de yaralandı
Özetle
Kaydet
Dünya 1 dk önce
Terör örgütü YPG/SDG'nin 6 Ocak'tan bu yana Halep'teki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybederken, 104 kişi de yaralandı.
- YPG/SDG, 6 Ocak'tan bu yana Halep'teki yerleşim bölgelerine saldırılar düzenledi.
- Saldırılarda toplam 23 kişi hayatını kaybetti.
- Hayatını kaybedenler arasında 1 çocuk ve 4 kadın bulunuyor.
- 104 kişi yaralandı, yaralıların çoğu çocuk ve kadınlardan oluşuyor.
- Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Terör örgütü YPG/SDG'nin 6 Ocak'tan bu yana Halep'te yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk, dördü kadın olmak üzere 23 kişinin öldüğü, 104'ünün de yaralandığı bildirildi.
Halep'teki sağlık yetkilileri, terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana kentteki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılardaki can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.
Kentteki saldırılarda biri çocuk, dördü kadın olmak üzere 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Terör örgütünün saldırılarında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının olduğu 104 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Yarılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR