New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef alan, tarihi gerçeklerden kopuk ve taraflı açıklamalarından sonra Türk ve Azerbaycan vatandaşları Times Meydanı’nda toplandı.

1915 olayları ve Karabağ zaferine ilişkin yaptığı asılsız paylaşımlardan dolayı New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani protesto ediliyor.

New York’un kalbi Times Meydanı’nda bir araya gelen binlerce Türk-Amerikan vatandaşı, Mamdani’nin siyasi rant uğruna attığı iftiralara karşı tek yürek oldu.

Times Meydanı'nda Mamdani'ye Osmanlı dersi! Türkiye ve Azerbaycan tek yürek oldu

Meydanı Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatan vatandaşlar, New York halkını bilgilendirmek amacıyla dijital ekranlı araçları devreye soktu. Ekranlar aracılığıyla, ASALA terör örgütünün saldırılarında şehit edilen Türk diplomatların isimleri ve tarihi belgeler kamuoyuyla paylaşıldı.

"MAMDANİ, HİZMET ETMESİ GEREKEN TOPLUMU HEDEF ALIYOR"

Protestoyu düzenleyen Türk derneklerinin temsilcileri, yaptıkları ortak açıklamada Mamdani’nin bölücü dilini eleştiri yağmuruna tuttu. New York gibi kozmopolit bir şehrin belediye başkanının, bir toplumu diğerine karşı kışkırtmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Belediye Başkanı Mamdani, Karabağ’daki son gelişmeleri yanlış tanımlayarak ve tarihi çarpıtarak hizmet etmekle yükümlü olduğu toplulukları kendinden uzaklaştırıyor. 1915 olayları siyasi bir malzeme değil, tarihi gerçekler ışığında değerlendirilmesi gereken bir meseledir."

TÜRKİYE’NİN "ORTAK KOMİSYON" ÇAĞRISI BİR KEZ DAHA VURGULANDI

Gösteride, Ankara’nın yıllardır dile getirdiği "tarihçilerden oluşan ortak komisyon kurulması" önerisi hatırlatılarak, Mamdani’nin "soykırım" iddialarının hiçbir hukuki ve tarihi dayanağı olmadığı hatırlatıldı.

Türkiye’nin söz konusu olayları her iki tarafın da acı çektiği bir trajedi olarak gördüğü, ancak tek taraflı dayatmalara asla boyun eğmeyeceği Times Meydanı’ndan dünyaya duyuruldu.

BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHU

Bazı Ermeni grupların provokasyon girişimlerine rağmen sağduyusunu koruyan Türk toplumu barışçıl bir şekilde savunarak eylemi sonlandırdı.

