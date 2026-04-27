Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Olayda 2 çocuk hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa - Akçakale kara yolunun 25'inci kilometresinde Ahmet Ç.'nin kullandığı 06 CEV 415 plakalı otomobil ile Mehmet Can U.'nun kullandığı 34 PB 9140 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 4 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İki aracın çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü: 2 ölü, 2 yaralı

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abdülhamit Günyar (17) ile Ömer Faruk Çubuk (15) hayatını kaybetti. Cesetler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası