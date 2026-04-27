Savunma, havacılık ve uzay sanayisinin en büyük organizasyonlarından biri olan SAHA Expo 2026 için ziyaretçi koşulları ve fuar merkezinin adresi açıklandı. SAHA Expo 2026 ücretli mi, fuara nasıl gidilir merak edilirken fuara katılım şartları ve ulaşım bilgileri de netleşti.

SAHA Expo 2026 kapsamında fuara katılım sağlayacak ziyaretçilerin, planladıkları giriş tarihinden en az 24 saat önce kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Güvenlik prosedürleri nedeniyle son anda yapılan başvuruların kabul edilmediği belirtiliyor. Peki, SAHA Expo 2026 ücretli mi, fuara nasıl gidilir? İşte, ziyaret saatleri, koşullar ve fuar adresi...

SAHA EXPO 2026 ÜCRETLİ Mİ?

SAHA Expo 2026 programına göre belirli günlerde yalnızca davetliler kabul edilirken, bazı günlerde ücretli giriş yapılacak. 5 ve 8 Mayıs tarihlerinde fuar alanı sadece protokol ve özel davetlilere açık olacak. 6 ve 7 Mayıs günlerinde ise sektör temsilcileri fuarı ücretli bilet ile ziyaret edebilecek.

9 Mayıs tarihinde ise Halk Günü kapsamında SAHA Expo 2026 kapılarını tüm ziyaretçilere ücretsiz açacak.

SAHA EXPO 2026 ZİYARET SAATLERİ

SAHA Expo 2026 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün saat 10.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak. Halk günü ise ziyaretler saat 17.00'de bitecek.

6-7 Mayıs 2026 - Profesyonel Ziyaretçi - Ücretli ( 1.500 TL) - 10.00 - 18.00

9 Mayıs 2026 - Halk Günü - Ücretsiz - 10.00 - 17.00

FUAR ZİYARET KURALLARI



Protokol Günleri

Fuarın 1. ve 4. günü (5 ve 8 Mayıs) Protokol günüdür ve katılımcı dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir.



Sektör Profesyonelleri

Fuarın 2'inci ve 3'üncü günü sektör profesyonellerinin ziyaretine açıktır.



Halka Açık Gün

Fuarın 5'inci günü (9 Mayıs Cumartesi) halka ücretsiz olarak açıktır.



Silah Yasağı

Fuar alanına silahla giriş kabul edilmeyecektir.



Kimlik Zorunluluğu

Fuar girişinde kimlik ibraz etmek zorunludur.

SAHA EXPO 2026 İSTANBUL FUAR MERKEZİ'NE NASIL GİDİLİR?

SAHA Expo 2026 İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

SAHA Expo 2026 fuar merkezine metro, metrobüs ve otobüs hatlarıyla farklı güzergahlardan erişim mümkün olurken M1A metro hattı üzerinden İstanbul Fuar Merkezi durağına doğrudan ulaşılabiliyor. İstanbul Havalimanı’ndan gelen ziyaretçiler otobüs ve metro aktarmalarıyla fuar alanına ulaşabilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gelecekler Marmaray ve metro bağlantılarını kullanabiliyor. Ayrıca Esenler Otogarı’ndan da metro hattı aracılığıyla fuar merkezine erişim sağlanabiliyor.



SAHA Expo 2026 yol tarifi ve ulaşım adımları için tıklayınız.

Haberle İlgili Daha Fazlası